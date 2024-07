Paritarias: rechazo de ATE y UPCN a incrementos trimestrales

Se reunió este lunes el Consejo de la Función Pública para analizar aumentos salariales a los estatales rionegrinos. Del encuentro participaron el titular de ATE Río Negro, de UPCN y en representación del gobierno, Tania Lastra. La gestión Weretilneck ofreció para el trimestre julio, agosto y septiembre una suma no remunerativa y no bonificable de $30 mil, 40 mil y 50 mil de acuerdo a la categoría y agrupamiento. Asimismo, se confirmó lo acordado en la reunión anterior, de incorporar la suma de $15 mil a la asignación básica bruta.

Desde UPCN expresaron su rechazo a los incrementos y calificaron de “ridícula” y “decepcionante” la propuesta. Solicitaron que la discusión sea de manera mensual y no trimestral. Asimismo, insistieron en que las sumas sean bonificables para que tenga incidencia en la zona y la antigüedad. “Los aumentos deben ser en porcentajes. Y se deben cumplir con las actas de traspasar las sumas fijas del mes de octubre del año pasado, cosa que no se cumplió”, indicaron.

«Esta propuesta no solo ignora las realidades económicas y las necesidades básicas de nuestros trabajadores, sino que también representa un claro menosprecio hacia la función y la dedicación; por lo tanto, instamos al gobierno a reconsiderar la propuesta y a comprometerse a buscar soluciones que no comprometan la calidad de vida de los trabajadores estatales. Siempre estaremos del lado de los que luchan y resisten día a día el embate de este modelo económico y por eso nos negamos a ser cómplices de unos gobernantes que suponen tener claro como subsistirá el trabajador asalariado durante los próximos tres meses”, concluyeron desde UPCN.

La dirigencia de ATE Río Negro manifestó el rechazo a la oferta por considerarla insuficiente y demandó que se continúe con el blanqueo de las sumas no remunerativas y no bonificables. “La inflación publicada recientemente por el INDEC para el mes de junio muestra que la evolución de los precios no desciende y se mantiene en los mismos niveles. Por lo tanto, la propuesta salarial del gobierno no debería ser inferior a la anterior. En el escenario actual, es la única posibilidad que los salarios del sector público mantengan su poder adquisitivo. Además, tenemos que seguir peleando para que los ingresos menores superen la línea de la pobreza”, explicó Rodrigo Vicente, el secretario general de ATE.

Las partes decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves 18 de julio. Durante esta mañana Educación se reunirá con UnTER para avanzar en aumentos salariales.