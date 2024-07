Vaca Muerta Net Zero, el nuevo horizonte de producción

Los nuevos desafíos en materia de producción de hidrocarburos son abordados por el gobierno de la provincia de Neuquén bajo el proyecto Vaca Muerta Net Zero, que busca lograr la neutralidad del carbono, combinando la rentabilidad económica, sustentabilidad social y cuidado del medio ambiente.

Es por ello que el gobernador Rolando Figueroa, encabezó en Cutral Co una jornada de trabajo para avanzar en esta propuesta cuyo objetivo es conjugar la sustentabilidad social y el cuidado del ambiente con la rentabilidad económica.

El encuentro se realizó este martes, el Centro Cultural de Cutral Co, ando apertura a la primera jornada destinada a la comunidad ambiental, empresas petroleras y diferentes actores relacionados en la búsqueda de lograr la neutralidad del carbono en Vaca Muerta.

“Desde que empezamos el gobierno, decimos que hay que ordenar. Uno tiene que ser eficiente, pero ordenar también significa poner las cosas importantes en el lugar que deben estar”, expresó el gobernador durante la actividad, que encabezó acompañado por el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco.

Los nuevos desafíos en la industria hidrocarburífera

“El cuidado del ambiente debe estar en un lugar importante para los neuquinos”, señaló Figueroa y remarcó que desde la provincia “nos tenemos que anticipar a todo lo que viene”. “Hay que hacer las cosas y hay que hacerlas bien”, agregó.

“Vaca Muerta no sólo nos va a permitir monetizar nuestro subsuelo, sino que estamos trabajando para que sea con cero emisiones de carbono. Es algo ambicioso, pero no es imposible”, señaló el mandatario.

Explicó que se está trabajando con “la compensación de nuestros bosques en el norte” y que “específicamente empezamos con la empresa Vista en un convenio. Ahora se han sumado otras operadoras”. “Tenemos que trabajar con los primeros bosques comunales en Huinganco, pero también vamos a ir sobre Manzano Amargo y distintos bosques implantados para poder lograr este tipo de compensaciones”, aseveró.

Sobre la necesidad de “poder monetizar nuestro subsuelo”, manifestó que existe una ventana de entre 30 y 40 años para poder comercializar el petróleo y el gas. “Tenemos que monetizar todo rápidamente, porque si no lo vamos a perder”, dijo y consideró que es un desafío para su gestión de gobierno “ver cómo monetizamos nuestro subsuelo” teniendo en cuenta “dos premisas fundamentales”, que son la necesidad de brindar el servicio de gas a todos los rincones de la provincia y el cuidado del medio ambiente.

“Recibimos el gobierno y Añelo no tenía gas, no tenía gas Rincón de los Sauces, la gente de Los Miches, Guañacos y el norte neuquino ve pasar por un ducto el gas a Chile y no puede comprender cómo lo vendemos y no tiene el vecino nuestro, el paisano nuestro que vive en la cordillera”, señaló y añadió que “debemos trabajar la monetización de nuestro subsuelo cuidando el ambiente. Sin cuidar el ambiente no podemos avanzar. Somos conscientes de esto”.

“Hemos tenido reuniones con las distintas operadoras. Les estamos pidiendo que, si quieren pasar algunos yacimientos, fundamentalmente los convencionales, a otras empresas para que exploren la alternativa, nos tienen que entregar saneado el ambiente. Eso es fundamental. No podemos abandonar esta lucha, no podemos trasladar a empresas chicas semejante responsabilidad”, concluyó Figueroa.

Por su parte, el intendente Rioseco expresó que “tener una mirada de una explotación racional de los recursos implica una fuerte apuesta al medio ambiente, al cuidado de nuestros trabajadores y al cuidado, en definitiva, del potencial que tenemos como provincia”. “Es un gusto poder compartir este espacio de reflexión y discusión, de la explotación racional de nuestros recursos y del cuidado de nuestra provincia”, dijo.

El ministro de Infraestructura de la provincia, Rubén Etcheverry explicó que entre los temas a abordar se encuentran Gas Verde, las iniciativas y normativas para la descarbonización, las acciones de la industria del petróleo y el gas, y el financiamiento para Vaca Muerta Net Zero.

“Hace un tiempo empezamos a ver la posibilidad, desde Vaca Muerta, de llegar a tener un gas net zero”, dijo y destacó la importancia de evaluar el desarrollo de proyectos en la provincia para “llegar a una compensación total de nuestro carbono”.

El espacio pretende ser un lugar para debatir sobre el camino que tiene la producción de hidrocarburos neuquina hacia la neutralidad del carbono. Entre los temas a abordar se encuentran gas verde, iniciativas y normativas para la descarbonización, visión y acciones de la industria del petróleo y el gas, y financiamiento para Vaca Muerta Net Zero.