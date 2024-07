Buscan elevar el piso de Ganancias para los trabajadores de la Patagonia

Mientras el gobierno nacional intentará reglamentar el nuevo Impuesto a las Ganancias esta semana, diputados de distintos bloques políticos de la Patagonia presentaron un proyecto de ley para elevar el 22% el piso del tributo para los trabajadores en relación de dependencia de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Chubut y Santa Cruz.

Como quedó afuera este capítulo de deducción especial en la aprobación del paquete fiscal, con el incremento del 22% se busca que el tributo pase de $1.800.000 a $2.340.000 millones para solteros, y de $2.200.000 a $2.600.000 millones para casados con hijos. A pesar de que no cambian los montos de las escalas, lo que se busca conseguir es un aumento en los descuentos por conceptos como cargas de familia, entre otros.

El regreso de la cuarta categoría, que a nivel nacional va a alcanzar a 800 mil trabajadores, ya fue rechazada ampliamente en el Congreso Nacional por los gobernadores de la Patagonia, que también solicitaron subir el piso al 22% ya que remarcaron una vez más que el “salario no es ganancia”.

Por su parte, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, junto al secretario general del Sindicato de Petróleo y Gras Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, le solicitaron al gobierno nacional que revea el piso de ganancias para los trabajadores de boca de pozo patagónicos.

Gobernadores de la Patagonia rechazan el regreso del Impuesto a las Ganancias

Por su parte, el diputado nacional por Neuquén, Osvaldo Llancafilo, otro defensor de que no regrese el tributo y que votó en contra de la restitución, remarcó que “el Senado rechazó ganancias y no contempló las modificaciones que se realizaron. No incluye el 22% de la zona patagónica”.

Si el gobierno nacional no considera el pedido de los patagónicos de elevar el 22% del piso en ganancias, en Neuquén solamente lo pagarán más de 43 mil empleados en relación de dependencia, representando alrededor del 70% de trabajadores petroleros.