Conflicto docente: Educación no llevó propuesta de aumento

Crece el malestar entre los docentes rionegrinos luego de haber participado en la paritaria. Es que, en la reunión de este martes, Educación no realizó ninguna propuesta de aumento salarial, solo ofreció pasar al básico la suma de $30 mil que se otorgaron en 2023 y el gobierno se había comprometido a blanquear en el primer semestre.

Silvana Inostroza, secretaria general de UnTER señaló esta mañana: “Lamentablemente el gobierno concurrió a la paritaria con una única propuesta: el pase de la suma de 30 mil pesos a remunerativo a partir de julio, que se había firmado en noviembre de 2023. El único punto que ofreció el gobierno fue ese. Hicimos un planteo de la conducta discriminatoria sobre UnTER, dejándonos en desventaja respecto al resto de los estatales rionegrinos”.

Agregó: “Nos propusieron pasar a cuarto intermedio hasta el jueves 18 de julio. Hicimos el planteo para que se deroguen las resoluciones que avalan los descuentos, pero no hubo respuestas. Esperamos que el jueves presenten un ofrecimiento que sea serio, evaluable y que contemple el pliego del último congreso de UnTER. No entendemos esta actitud del gobierno provincial de hacer una propuesta discriminatoria. Es una actitud política que busca el disciplinamiento de los docentes y no lo vamos a permitir. Venimos cobrando sin aumento desde hace un mes. Exigimos un aumento ya. Si esto no sucede seguramente el posicionamiento que llevarán las seccionales es de no inicio de clases luego del receso de invierno”.

Al igual que el Consejo de la Función Pública, la paritaria pasó a un cuarto intermedio para el jueves 18. UnTER cambió la fecha del Congreso, para el viernes 19 en Roca. Será clave para determinar si se reinician las clases tras las vacaciones de invierno.

