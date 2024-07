Estafados en Escocia: "Si no te organizas, te morís de hambre"

El grupo de vecinos de la región que quedaron varados en Edimburgo, Escocia, mientras realizaban un viaje por Europa, manifestaron la necesidad de organizarse y dividir los gastos para sobrevivir. Entre el enojo y la decepción, pudieron hospedarse y organizarse hasta encontrar cómo volver al país. Se trata de un grupo de más de 50 personas de distintas ciudades de Neuquén y Río Negro que denunciaron que fueron estafados por una agencia de viajes de Escocia.

Este miércoles, la profesora de inglés de Catriel, Liliana Silva, expresó en La Primera Mañana por AM 550 la difícil situación que atraviesan luego de haber invertido millones de pesos en este viaje que resultó totalmente frustrante. Silva promueve estos viajes desde el 2018 para que los alumnos de inglés perfeccionen el uso del idioma en institutos extranjeros y nunca desconfió de Lorraine Weston, dueña de Simply English, a quien conoce desde el 2009. También están afectados un grupo de personas mayores que realizaban el viaje. Los afectados son oriundos de las ciudades de Cutral Co, Catriel, Zapala, General Roca, Villa Regina y Cinco Saltos, quienes señalaron que pagaron durante varios meses el viaje en cuotas llegando a cifras de casi 8 millones de pesos. "Somos todos damnificados, yo soy la cara visible de todo esto en Argentina", aclaró Silva.

En Edimburgo son 17 las personas varadas.

Silva contactó a la operadora turística de Edimburgo para realizar el viaje y actividades recreativas en Escocia. La mujer de Catriel organiza viajes de estudio con estudiantes a países europeos y de recreación para el público en general y conocía a Weston, porque durante un tiempo residió en Catriel.

Uno de los grupos, que quedó varado en Malta, está conformado por estudiantes, algunos menores de edad, que iban a realizar un intercambio en un instituto de inglés de la localidad. "Hice un pacto con el director de la escuela, que me conoce a mí desde hace muchos años que llevo chicos a estudiar ahí, le dije que por favor recibiera a estos chicos, que no me los dejara en la calle" manifestó.

El grupo que venía de Cinco Saltos y Villa Regina, pasó por París y debía permanecer dos semanas en Edimburgo con clases en Simply English, para luego seguir con turismo en Londres y Nápoles antes de volver a Argentina. Las familias anfitrionas, que nunca recibieron el dinero, igualmente alojaron a los jóvenes.

Silva, junto a su hijo menor de edad, está varada en Edimburgo con otras 15 personas, que tenían planeado un viaje con un objetivo más turístico y recreativo. "Cuando llegamos a París la cosa funcionó, teníamos hotel, tuvimos los tours, todo. Pero cuando llegamos a Edimburgo la escuela donde venían los chicos a estudiar estaba cerrada". Al principio, el sentimiento fue el enojo, pero tras días varados, debieron tomarlo desde otra actitud, "si no te organizás, te morís de hambre", lamentó Liliana.

Uno de los grupos, la mayoría estudiantes, quedó varado en Malta.

Algunos tienen pasajes de retorno para el 29 de julio y otros recién deberían volver en agosto, viendo casi imposible regresar antes. "Necesitás 2 millones de pesos por persona por lo menos para salir del país y volver a Argentina" describió Silva.

Mientras tanto, los grupos denunciaron el caso con la policía local, se comunicaron con Cancillería Argentina y con la Embajada Argentina en Escocia, incluso con el intendente de Río Negro, Alberto Weretilneck. Además, denunciaron al hermano de Weston, Brendan McCarthy, quien estaba realizando un intercambio en Catriel e iba a recibir a los chicos allá, y también desapareció sin dejar rastro. En este contexto, los turistas esperan encontrar la forma de volver cuanto antes a la Argentina.