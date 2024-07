Una mujer de Zapala busca empleo como chofer de camión

La pasión, las ganas y la vocación por una actividad laboral no tienen género ni tampoco límites. Esta es la historia de Yanina Villagrán, una mujer oriunda de Zapala que a sus 45 años de edad busca dejar lo tranquilo y placentero de su labor en su propia verdulería para regresar a su antiguo amor: ser chofer de camiones.

Yanina quiere abandonar su verdulería por un trabajo como chofer de camión.

Con ese convencimiento usó sus propias redes sociales y publicó un clasificado ofreciendo sus servicios de transportista. Decidida totalmente a darle un giro a su vida. “Buen día!. Soy de Zapala y actualmente estoy en busca de trabajo como Chófer de Camión (Cargas generales). Cumplo con todos los requisitos necesarios para viajes de corta y larga distancia. (Carnet profesional, LiNTI al día, etc.). Disponibilidad de horario y dispuesta a radicarse en otra provincia o localidad”, reza textualmente la publicación efectuada por Yanina.

Toda la vida la pasó detrás de un volante de un camión.

Amor por los camiones

Como en todo amor hubo un comienzo. En el caso de Yanina Villagrán su amor por los camiones se lo contagió y se lo transmitió el padre de sus tres hijos varones. En contacto con Mejor Informado relató que “yo me casé a los 17 años con una persona que andaba en camión y a mí me gustó desde el principio ese oficio y hasta el día de hoy me gusta la actividad”.

Actualmente está separada pero su amor por los camiones está intacto. Tanto es así que está decidida a dejar su local de frutas y verduras conocido como “Depósito Yani” y volver a las rutas detrás de un volante. “Con los años me fui capacitando y hoy estoy preparada para manejar todo tipo de camiones con semi y con batea entre otros. Si se puede decir he andando en camiones casi toda mi vida y ahora lo quiero seguir haciendo”, reconoció.

A los 17 años conoció el amor por los camiones de transporte.

Con respecto a su actual ocupación señaló que “hoy estoy buscando trabajo por ese tema porque la verdulería es linda pero cuando a vos te gusta el fierro y la ruta es imposible olvidar la profesión de chofer”.

Un clasificado para cambiar su vida

Con la ilusión de cambiar su destino y de volver a su primer amor laboral, Yanina ya con sus hijos Juan, José y Luciano mayores de edad se atrevió a desafiar la infaltable discriminación en el rubro y publicó su clasificado con la esperanza de que alguna persona, institución o empresa pueda contratarla para cumplir su labor y cumplir su sueño una vez más. Un clasificado que busca cambiar el rumbo de su vida.

“Hice la publicación en las redes sociales porque en Zapala puede ser que haya dos o tres lugares que uno puede entrar pero siempre está un poquito la discriminación hacia la mujer. De todas maneras voy a seguir adelante con mi búsqueda”, remarcó.

Luego agregó que “la verdad que es algo que me apasiona y si tengo que salir afuera no tengo problema porque mis hijos están grandes y estoy soltera; así que es algo que si me sale de irme a vivir a otro lado no tengo problema”. Respecto a la documentación que la avalan destacó que cuenta con la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional al día. Eso la habilita para realizar el transporte de cargas y pasajeros de forma Interjurisdiccional. La misma licencia se emite para: Cargas generales y Mercancías peligrosas. Para mayor información y/o contratación de sus servicios como chofer profesional comunicarse al 2942-580936.