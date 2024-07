Agustina Fernández: a dos años del crimen que conmovió a la región

Este martes 2 de julio se cumplen dos años de la muerte de Agustina Fernández, la joven fue brutalmente golpeada en el interior de un departamento del complejo en el que vivía en Cipolletti. Días después del ataque, murió. La causa fue caratulada como femicidio y Pablo Parra fue acusado a prisión perpetua.

Su mamá, Silvana Cappello expresó en redes sociales: “Un día como hoy, hace dos años atrás recibía la noticia más dolorosa de mi vida, el asesino de mi hija sería quien me daría esa noticia. Hoy como hace dos años, como cada día, me siento en la punta de mi cama... y me digo:" otro día?"...y sí, pesan los hombros, la espalda, la lucha...lucha para que? Si nos siguen matando, hoy no me pude parar, hoy no me quise bañar, hoy no puedo ni con mi alma. Hoy la guerrera bajo la espada, el corazón duele como jamás me imaginé, hoy el dolor del parto no tiene ni comparación con la explosión de huesos que hay adentro mío. ¿son huesos o emociones? Ya no sé pero quema. Si hay alguien que no merecía tanto daño, eras vos mi niña, hoy mamá no puede más. Perdón”.

El femicidio de la joven pampeana movilizó a toda la región. En Cipolletti familias enteras se sumaron al pedido de justicia para que el crimen se resuelva. Inicialmente la causa inició como presunto robo, pero luego la carátula cambió a femicidio.

Agustina tenía 19 años cuando llegó a Cipolletti. Venía de La Pampa a estudiar la carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas. El 2 de julio del 2022 fue atacada en un departamento de la calle Confluencia. Tras el hecho permaneció internada con asistencia respiratoria en el Hospital Pedro Moguillansky. El 5 de julio los médicos confirmaron que tenía muerte cerebral, ante la noticia su familia decidió cumplir su voluntad y donar sus órganos.

Pablo Parra fue condenado por el crimen de Agustina Fernández.

Dos meses antes de cumplirse los dos años del femicidio, un jurado popular decidió por unanimidad que Pablo Parra de 36 años fue el autor del crimen. El juicio se inició el 6 de mayo del 2024, y se extendió durante ocho jornadas. Cerca de 100 testigos declararon, entre ellos familiares, amigos y peritos.

Finalmente, el 6 de junio pasado, Parra fue declarado culpable del femicidio. El juez técnico Guillermo Baquero Lazcano definió que la única condena para este tipo de delito es la prisión perpetua.