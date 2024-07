Crece el misterio por la desaparición de Luis Sea: "Me dijo ya vuelvo"

Luis Alberto Sea de 55 años, está desaparecido desde hace casi dos semanas y su búsqueda continua, luego de que el pasado 18 de junio salió a trabajar en su camioneta desde Comodoro Rivadavia hacia la estancia Las Marianas, en el límite de Santa Cruz y Chubut y nunca más se supo nada de él.

La División de Búsqueda de Personas, el 24 de junio informó que encontraron la Toyota Hilux color blanca del hombre, totalmente tapada por la nieve en Holdich, Santa Cruz, a 70 kilómetros de Comodoro Rivadavia. La camioneta estaba cerrada, no había personas dentro de ella y tampoco rastros de Sea. Las pericias realizadas en el lugar indicaron que no hay ningún signo de lucha o forcejeo en el interior del vehículo.

Al notar su ausencia, y confirmar que nunca había llegado a destino, su familia radicó la denuncia por averiguación de paradero. Su hermana Cristina Sea, en diálogo con Radio Chubut, sostuvo que “no tuvo ninguna novedad desde el día que radique la denuncia, a mí nadie me llamó para decirme nada”.

Sobre el viaje de su hermano, Cristina afirmó “es medio raro que se quede un día en Comodoro, porque si se queda al otro día temprano se va”, agregando que “en verano lo máximo que se queda es hasta las 16, imagínate en invierno". Además, explicó que lo último que saben es que Sea “fue a visitar a una familia el martes y después se retiró".

Según contó Cristina, no tomó el camino de siempre ya que fue por la Ruta 26 porque “tal vez se dio cuenta de que no lo iban a dejar pasar porque estaba cortado. Por eso agarró un camino directo a la estancia que él no hubiera elegido”.

Sobre la última conversación que mantuvo con su hermano, contó que fue el lunes 17 y que el miércoles 18 y el jueves 19 de junio intentó volver a contactarlo pero jamás le respondió: “Pensé que no tenía señal porque estaba en el campo”, relató.

Al no tener noticias de Sea, el jueves 19 Cristina llamó a una tía política y le preguntó por su hermano, ella le respondió: “Quedó en volver el martes, dejó todo para hacer un asado y me dijo ya vuelvo”. El viernes 20 de junio a primera hora la familia denunció la desaparición.

Búsqueda de Luis Sea en Chubut: el resultado de los rastrillajes

Leonardo Manrique, de la División de Búsqueda de Personas, explicó sobre los rastrillajes que “quedan algunos puntos a recorrer, pero ya no son muy cercanos al lugar donde fue encontrada la camioneta y que las estancias cercanas ya están todas descartadas”. En este sentido, agregó que “se sobrevoló la zona” y que la mayor dificultad en la búsqueda radica “en las condiciones climáticas, ya que hay mucha nieve acumulada en la región”.

Por su parte, amigos cercanos de Sea desconfían de la desaparición y creen que la camioneta pudo haber sido “plantada” en el lugar. No entienden cómo el hombre conocedor del campo, pudo haberse perdido en medio del temporal y que no haya rastros de él.

Las autoridades policiales informaron que Luis Sea mide 1,68 mts, es de contextura delgada, tiene cabello castaño oscuro tipo lacio, ojos color marrones y tez morena. Se desconoce cómo vestía al momento de su desaparición.