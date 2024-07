Docentes denuncian persecución política y gremial

Un número indeterminado de docentes, pero que superan los doscientos en el último año y los ochocientos desde el 2021, denuncian haber sido sumariados por el Consejo Provincial de Educación, por cuestiones políticas o gremiales.

En esa situación permanecen casi todos, excepto un apretado puñado que recurrió a la justicia para resolver un conflicto administrativo, encontrando eco favorable y obligando a la provincia a restituirlos en sus cargos.

Para visibilizar la situación, debieron exponerse en redes bajo el nombre de "Docentes sumariados de la provincia del Neuquén". En esas páginas se pueden leer testimonios acerca de los efectos nocivos que ocasionan a quienes enfrentan este proceso, donde suelen no tener derecho a defensa.

Días atrás, estos docentes que fueron separados de sus cargos –casi todos directivos– por reclamos diversos, relacionados con problemas de infraestructura edilicia, o por ser contrarios al nuevo modelo de escuela secundaria implementada el año pasado, se presentaron en la Legislatura solicitando que los diputados pidan un informe sobre la cantidad de sumariados y los motivos que llevaron al CPE a iniciarlos, porque no tienen forma de acceder a la información.

Existen múltiples denuncias sobre hechos irregulares, como por ejemplo el que ocurrió con una docente de Cutral Có: "Queremos dar a conocer la situación por la que atravesó, atraviesa y atravesará para el resto de su vida una docente Directora Titular Concursada del nivel primario, quien debió afrontar dos (2) largos procesos sumariales: el primero en el año 2015, cuyo dictamen con la sanción fue rectificado sin modificar la misma, sin embargo el Cuerpo Colegiado la sancionó por 90 días sin goce de haberes. La compañera dejó de recibir asesoramiento y patrocinio del abogado del sindicato, a pesar de ser afiliada de ATEN. Las vocalías gremiales jamás se acercaron para saber su versión de los hechos.

Las supervisiones jamás implementaron procesos de Mediación, como lo indican las nuevas guías de intervención en conflictos y mediación. Tampoco respetaron el Estatuto del Docente en su capitulo XVIII "De la disciplina".

En el año 2022 se le inicia una nueva investigación sumarial, que concluye por haberse acogido a los beneficios de la jubilación.

Cuando ocurre este segundo proceso, la compañera fue encerrada, amenazada, patoteada por un sector gremial de ATE, prácticas que suelen verse en otras instituciones educativas y que nunca se investigan ni sancionan. En ambos casos la compañera jamás fue reubicada en otra institución tal como lo establece la normativa.

Esta compañera lleva padeciendo casi diez (10) años una situación por momentos insostenible que le trajo aparejados problemas graves de salud, problemas económicos y una denigración como persona ya que no se les respetaron sus derechos constitucionales, que fueron totalmente pisoteados, a tal punto que se le arrebató el derecho de vivir y transitar una jubilación justa y con el reconocimiento de su carrera profesional.

En el mes de mayo del 2024 se le notifica que su sumario caducó quedando absuelta, y con esto quitan la posibilidad de reivindicarse como profesional de la educación. "

Días atrás, en el programa Así Estamos, de Mitre Patagonia, la directora del CEF 1 de Neuquén, María Galarraga confirmó que logró ser restituida en su cargo por un fallo judicial. Y en las últimas horas ocurrió lo mismo con otras dos docentes. Pero también afirmó que se los persigue por cuestiones gremiales –especialmente por estar enfrentados a la conducción provincial– o por diferencias políticas.

Según opina una docente, "lamentablemente la realidad demuestra que las personas afectadas por procesos sumariales son visualizadas como piezas de un tablero de ajedrez, por lo que no cuentan con ningún derecho a defensa a pesar de que muchas veces son totalmente inocentes de actos improcedentes, por los cuales son de antemano acusados. En plena democracia son invisibilizados en su condición de sujetos siendo diluidas las causas por no resolverse las mismas en el tiempo y en el engranaje de la violencia institucional que, aunque no guste, toma fuerza en la connivencia entre sectores que más de una vez se unen para destruir y no en la construcción pluralista como debería ser".

Docentes sumariados: un aspecto casi desconocido de un sistema educativo paupérrimo, que preocupa cada vez más a padres y alumnos, que se desangra por dentro en una alocada carrera de medición de fuerzas entre sectores que se disputan el poder, sin importarles demasiado que –en el medio– está el futuro de varias generaciones que no encontraron, ni encuentran en la escuela un espejo donde reflejarse.