La cantante Olivia Firpo se presenta gratis en Neuquén: dónde y cuándo

La cantante Olivia Firpo se presentará gratuitamente en Neuquén esta semana. La joven, que es de Buenos Aires pero vivió varios años en Neuquén, fue noticia hace poco más de un mes en el programa "Soñé que volaba" de Olga y que fue seleccionada para cantar un tema de Luis Alberto Spinetta en el Teatro Colón.

La Subsecretaría de Cultura de Neuquén anunció que Olivia Firpo cantará el próximo domingo 7 de julio a las 19 en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA). La presentan como una de las artistas más prometedoras del ámbito musical tras tomar gran notoriedad en el homenaje al ex líder de Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta y Los Socios del Desierto y otros.

Además, el show también contará con la actuación de Sabina Barrios, una joven cantante local que cautivó audiencias con su profunda interpretación de la música popular latinoamericana, mencionaron desde Cultura. La entrada a este evento es libre y gratuita.

La palabra de Olivia Firpo tras su presentación en el Teatro Colón

En una entrevista exclusiva que Olivia Firpo tuvo con la compañera Belén Barrera de Mejor Informado, la joven de 16 años comentó que a los 6 años comenzó sus estudios en comedia musical en la escuela de Julio Bocca y allí permaneció hasta los 11. Luego sumó canto.

A los 12 ya sabía tocar varios instrumentos, entre ellos, batería, guitarra, piano y bajo. Desde marzo, vive en el barrio porteño de Palermo, aunque anteriormente vivía en el centro de la capital neuquina, en plena Avenida Argentina. Cursó estudios secundarios en el colegio Alma Libre y en el IFES.

Su decisión por sumergirse en el mundo de la música y profesionalizar su carrera llegó de la mano de la Escuela Superior de Música de Neuquén. Precisamente, un año antes de irse a Buenos Aires, estudió guitarra en esta emblemática institución y allí conoció la música de uno de sus cantantes favoritos.

Recordó que le costó mucho entrar, pero ahí es donde empezó a escuchar Spinetta, y ser más fanática de la música. “Yo escuchaba a Adele o cualquier cosa menos reggaeton, pero tampoco rock y me acuerdo patente la primera vez que escuché a Spinetta. Fue cuando mis amigas me dijeron deja de escuchar esto y toma, me pusieron Barro tal vez y me enamoré”, advirtió.

“Ahí empecé con el rock nacional, después con Cerati, pero me acuerdo patente la vez que mis amigas me invitaron a tocar Spinetta. Por eso digo que la gran mayoría de las cosas que sé se las debo a Neuquén porque ahí me forme, el nivel es buenísimo, la gente es super amable y salí aprendiendo un montón de cosas y me llevé un montón de amigos también”, expresó.

Se podría decir que Neuquén le abrió las puertas al programa, y es que Olivia llegó a los estudios de Olga con un cartel que decía “Tengo 16 y toco Spinetta”, luego una vez en el programa dijo que exclusivamente había viajado desde Neuquén para ir al programa. La intención era impactar y lo logró.

Cómo fue subir al escenario teatro Colón para interpretar "Barro Tal Vez” de Luis Alberto Spinetta

Olivia contó que la idea del cartel fue de su papá. Él fue quien le dijo que en Olga, el programa que conduce Migue Granados, estaban regalando entradas para el Spinetta Day y ella quería ir a toda costa al show. "Me volví loca, me dijo todo en chiste y me lo tomé literal. Fui con el cartel para que me viera, pero sabía que podía pasar, y cuando me invitó a cantar en el Colón fue increíble", relató.