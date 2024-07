No quiere abandonar a sus perros y se niega a ser rescatado de la nieve

Las temperaturas bajo cero y las condiciones meteorológicas ya tienen consecuencias en lo que promete ser un invierno complicado para muchos. Principalmente, en la Patagonia Argentina, se complican los accesos a muchos sectores como así también el normal tránsito. En este contexto, el Ejército Argentino asiste a diferentes puestos rurales y estancias de la zona sur del país que quedaron aisladas, en varios casos, hace un mes.

Los blindados salen del Regimiento de Infantería Mecanizado 35 Coronel Manuel Dorrego y del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 11 Coronel Juan Pascual Pringles, ubicados en la localidad de Rospentek en Santa Cruz, en la guarnición militar más austral del país.

Al respecto, habló con La Nación el coronel de infantería, Oscar Fierro, subcomandante de la guarnición del Ejército en Río Gallegos. Indicó que "estamos en un escenario de guerra" y agregó que el principal objetivo es "asegurar la vida de los civiles". "Esta mata blanca nos desafía", dijo.

En medio de los operativos, se conoció el caso de Leandro Leupichun, un gaucho que vive en el puesto La Verdadera Argentina, ubicada al sur del río Santa Cruz, cerca de la frontera con Chile. El joven quien se niega a ser rescatado porque no quiere abandonar a sus 12 perros.

Según medios nacionales, el propietario de la estancia, Enrique Ibáñez, logró contactar a Leupichun y saber que está bien, pero aseguró que "no quiere irse porque no quiere abandonar a sus perros”.

Para ayudar a Leupichun, desde el Ejército prepararon un gran operativo ya que no pueden llegar a La Verdadera Argentina por tierra. Se acercaron en un helicóptero que salió desde Río Gallegos, aunque no pudieron aterrizar por la cantidad de nieve. Por eso, los soldados bajaron al lugar con bolsas y cajas llenas de guarniciones, para ayudar al gaucho. Y, pese a las recomendaciones, el joven se negó nuevamente a retirarse porque los perros no pueden subir con él a la aeronave.