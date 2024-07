Por el temporal, hay más de 800 camioneros varados en Neuquén

El temporal de nieve que azotó a localidades de Neuquén continúa complicando la situación de los camioneros que esperan cruzar el paso internacional Pino Hachado. Desde Defensa Civil informaron que actualmente hay más de 847 camiones.

En Cutral Co, la titular de Defensa Civil, Edith Covatti informó que "hay 450 camiones de cargas varados esperando la apertura del paso Pino Hachado". Precisó que durante este día no abrirá el paso por lo que no recibirán más camiones, hoy "se preparan para una jornada de espera y asistencia".

En Zapala, el jefe de Defensa Civil de Zapala, Roberto Moreno, comunicó que en la ciudad hay 147 camiones esperando poder continuar su viaje hacia Las Lajas. Los camiones se encuentran ubicados en inmediaciones del A.C.A y la Zona Franca.

En Las Lajas hay 250 camiones. El titular de Defensa Civil, Daniel Vergara, manifestó que ayer se habilitó el paso, pero no lograron sacar ningún camión por las condiciones climáticas adversas en el límite de la aduana. Esta jornada, tampoco recibirán más camiones ya que no hay más lugar en la localidad.

Durante este martes, el paso Pino Hachado volvió a cerrar por las condiciones meteorológicas adversas. Ante esta situación, no habrá circulación de camiones entre Cutral Co, Zapala y Las Lajas.