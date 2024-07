"En Neuquén no se están respetando los derechos del niño"

El proyecto de reducir la edad de imputabilidad a los 13 años que el Gobierno Nacional envió a la Cámara de Diputados es “absurdo, descabellado e inconstitucional”, expresó Mariela Borgia, Defensora Adjunta de la Defensoría Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Neuquén. En declaraciones al programa Ahora o Nunca que se emite por el canal 24/7, Borgia señaló que esta iniciativa responde “a una clara política de restricción y recortes de derechos más que garantista".

Por otra parte, aseguró que en Neuquén “no se están respetando, desde los dispositivos, los derechos del niño”. Agregó que en estos últimos años se puede observar “el desmantelamiento y la precarización de los operadores que trabajan diariamente con las niñeces y las adolescencias”.

En ese sentido, la Defensora Adjunta de la Defensoría Penal de Niños, Niñas y Adolescentes precisó que la estructura de los distintos organismos que están para garantizar los derechos de los niños se ha visto reducido. “Se ha reducido tanto en cantidad como en calidad”, lo que perjudica la concreción de los derechos de los niños y adolescentes. Al mismo tiempo destacó la importancia de la Ley 2302 de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia de Neuquén porque "es una excelente ley y una de las primeras a nivel nacional de vanguardia” en cuanto a sus objetivos; sin embargo en la actualidad "hay muchos derechos que no se pueden efectivizar, y eso es grave”.

Consultada acerca de los motivos por los cuales los menores cometen delitos, Borgia explicó que la conducta delictiva es “multicausal”. Sin embargo, el consumo de drogas es lo que determina que “gran cantidad de adolescentes” los cometan. Por otra parte, señaló que "el consumo que impone el mercado, por ejemplo la ropa de marca y zapatillas, es otro de los motivos que motiva a los adolescentes a cometer delitos". “La cuestión de la falta de recursos económicos de los padres en sostener ciertos estándares para los requerimientos de la adolescencia en general", lleva a que ante la imposibilidad de que los padres pueden comprarle esa zapatilla o ropa "el menor diga 'lo resuelvo yo'".

Comentó que la mayor parte de los delitos son cometidos por adolescentes varones y que menos del 5 por ciento por mujeres menores de edad. “Es ínfima la intervención de mujeres. Esto tiene que ver con que la mayoría de los adolescentes vienen de hogares monoparentales, donde es la madre la única que está de manera medianamente presente y muchos adolescentes no quieren cargar a las madres con cuestiones que entienden ellos tienen que resolver. Son varones de 16, 17 años con muchos hermanitos, entonces como no quieren cargar a las madres con estas cuestiones de sustento, de vestimenta o zapatillas, lo resuelven ellos”, describió.

Además señaló que la mayoría de los menores que asisten en la Defensoría no tienen escolaridad, "completaron los estudios primarios pero no el nivel secundario”.

Aseguró que el 4 por ciento del total de delitos involucra a adolescentes menores de 18 años, "esa cifra es mucho menor en menores de 16 años". “Si lo pensamos en relación a delitos graves, por ejemplo homicidios, el porcentaje se reduce aún más”, agregó.

“Preocupa la temática pero no la cantidad. No es un dato objetivo a los fines de un fundamento para bajar la edad de punibilidad. Lo mismo que la cuestión de seguridad o inseguridad ciudadana, no sería uno de los motivos o argumentos para que pueda sostenerse un proyecto que baje la edad a 13 años”, explicó.

