Atilio Alarcón: la voz de la identidad neuquina a través de la música

La música es una forma poderosa de conectar con nuestras raíces y tradiciones. En el norte de la provincia de Neuquén, hay un hombre cuya vida y obra explican la esencia de esta región. Atilio Alarcón, cantautor y autor, dedicó su vida a transmitir las historias y vivencias del campo neuquino a través de sus canciones. Celina Barchiesi, corresponsal de Prima Multimedios, exploró la trayectoria de este icónico artista y cómo su música nos ayuda a pensar en nuestra identidad neuquina.

Atilio Alarcón se crió en el campo, inmerso en la vida rural desde temprana edad. "Toda mi vida me crié en el campo," cuenta. Desde joven, se dio cuenta de que el trabajo en el campo requería aprender una serie de habilidades prácticas que no se enseñan en las escuelas urbanas. "Cuando comencé a trabajar en el campo, me di cuenta de que no sabía nada y tenía que aprender todo. A los 18 años, tuve que aprender a rodear, asistir en el parto de una vaca o una chiva, y encender fuego con leña."

Estas experiencias de vida fueron moldeando su carácter y, eventualmente, se convirtieron en la materia prima de sus canciones. Cada una de sus composiciones tiene una historia detrás, una vivencia que le da sentido y autenticidad.

Las canciones de Alarcón no son simplemente melodías; son relatos de vida. Una de sus anécdotas más conmovedoras involucra a un ternero recién nacido y la dura realidad del trabajo en el campo. "Había una vaca que tuvo problemas con su ternero. Los caballos eran flacos y mi hermana y yo tuvimos que lidiar con la situación. Los terneros, cuando los llevas en la montura, tienden a mojar todo. A pesar de las dificultades, siempre encuentras una forma de seguir adelante."

Otra historia que Alarcón comparte con nostalgia es la de su compañero y ángel de la guarda, Chilo. "Teníamos los caballos atados de madrugada, y cuando volvimos, estaban igual de apretados. Mi compañero, Chilo, era un hombre sabio y valiente. Recuerdo que un día, mientras tratábamos de bajar un caballo flaco, Chilo se cayó y las patas del caballo chispearon contra las piedras. Esa experiencia quedó grabada en mi memoria y en mis canciones".

Alarcón también recuerda con cariño a Chilo, especialmente cuando éste estaba enfermo. "Le dediqué una canción cuando se estaba muriendo de cáncer."

En sus canciones, Alarcón destaca figuras que a menudo son pasadas por alto, como los domadores. "La mayoría de los cantores hablan de los jinetes de la jineteada, pero no hablan de los domadores," dice Alarcón. Para él, los domadores son verdaderos héroes cuya destreza y valentía merecen ser celebradas.

A través de sus composiciones, Alarcón no solo narra su vida, sino que también captura la esencia de la cultura neuquina. Sus canciones hablan de la vida en el campo, de la naturaleza y de las relaciones humanas en un entorno rural. "Mis canciones no son copiadas de otros; son mías y tienen una vivencia real detrás", asegura Alarcón.

Para aquellos que crecieron en la región, sus canciones son un reflejo fiel de sus propias experiencias. Para los demás, ofrecen una ventana a una forma de vida que es fundamental para entender la identidad de la provincia.