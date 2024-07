Fotomultas: la doble infracción que más cometen los neuquinos

A casi un mes de la implementación del sistema de fotomultas de Neuquén, en el centro de monitoreo se registró que la mayor infracción cometida es pasar el semáforo en rojo. Aún así, un hábito cometido por muchos neuquinos, es una doble infracción cuando intentan hacer marcha atrás para dejar de invadir la senda peatonal.

Este jueves, durante una conferencia de prensa en el Centro de Monitoreo, el Secretario de Modernización, Javier Labrín, y el Subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, dieron detalles y datos concretos de su funcionamiento.

A 20 días de la implementación del sistema, la falta más cometida (44 por ciento) es pasar el semáforo en rojo, que representa más de 1500 infracciones. A esta le sigue la invasión de la senda peatonal (33%), especificando que invadir la senda y posteriormente hacer marcha atrás sin intención de estacionar para evitarlo, consiste en una doble infracción. Finalmente detallaron que la tercera más cometida, y que está en ascenso últimamente, es doblar a la izquierda en la Avenida Argentina (más de 250 casos por día).

Las pantallas reproducen las infracciones cometidas.

Los funcionarios municipales sostuvieron que la implementación de la medida ha mejorado el hábito ordenado de conducción de los neuquinos y confían en que lo siga haciendo. Se calcula que la cantidad de infracciones, respecto al periodo de prueba de 10 días que se realizó con anterioridad a la puesta en marcha de las fotomultas ha disminuido considerablemente, bajando de 40 a 15 por cámara por día.

Además, los funcionarios destacaron la avanzada tecnología de esta nueva herramienta de seguridad vial. El centro recibe 30 imágenes consecutivas por infracción de un análisis analítico que hace la máquina, que luego son evaluadas por las mujeres que cumplen el rol de monitorear mediante video, quienes confirman si efectivamente lo es. Finalmente, el Juez de Faltas es quién dictamina el valor de la multa para notificar al ciudadano infractor.

Las integrantes del Centro de Monitoreo Vial Digital son mujeres.

Este sistema de video y fotocontrol que se adapta al Código de Procedimiento Contravencional (Ordenanza Nº12027), pretende educar a los conductores de la región mediante el cobro de las multas y la capacidad que tienen los infractores de corroborar las fotografías tomadas de su vehículo. De este modo, los funcionarios esperan "que los ciudadanos confíen en la especificidad y salud del sistema".

“Es importante recalcar que en esta primera etapa estamos notificando principalmente por vía electrónica digital o en domicilio real a los vehículos con titulares en Neuquén capital, son alrededor de 700 de las 1500”, agregó. “Ya fueron notificados 150 titulares de vehículos”, dijo.

El secretario de Modernización, Javier Labrin, recordó que recién el 10 de junio empezaron a formularse las notificaciones fehacientes a vehículos infractores. “Estamos trabajando ya con 40 equipos de cámaras instaladas, principalmente en el microcentro y estamos instalando nuevas para lo que es detección de estacionamiento en doble fila en la zona de bancos”, indicó. Mencionó que en paralelo se encuentra en la etapa final la colocación de displays disuasivos de velocidad en las zonas de hospitales y de escuelas.

“Desde el Consejo de Seguridad apoyamos la decisión firme del intendente Mariano Gaido de velar por la seguridad los peatones, automovilistas y de todos los vecinos de esta ciudad que día a día es invadida por miles y miles de vehículos de otras localidades y que muchas ocasiones se convierten en conductores imprudentes que violan todas las normas de seguridad”, describió el presidente de ese instituto, Marcelo Inaudi.

Aclaró que “cada infractor tiene la posibilidad de abonar la multa rápidamente con un descuento de 50% y de realizar un descargo ante el Tribunal de Faltas, en el caso en el que considere que no cometió una infracción”. Incluso, observó que “tiene derecho de acceder a la filmación de cinco segundos del momento en que comete la contravención, y que está guardada en el Tribunal de Faltas”.

Baggio destacó el objetivo preventivo del sistema como herramienta de seguridad vial y de bajar la siniestralidad vial apuntando a que no se cruce con semáforos en rojo, no se invadan las sendas peatonales, se utilice el cinturón de seguridad, no se use el teléfono celular conduciendo, no se haga giro a la izquierda ni se realice el estacionamiento en doble fila.