Trabajadores tomaron el municipio en Junín de los Andes

Este jueves, trabajadores municipales de Junín de los Andes tomaron el edificio en reclamo por el pago de un plus salarial. El intendente, Luis Madueño, comunicó que solicitan el pago de un bono de 60 mil pesos.

El intendente explicó que durante la mañana de esta jornada estuvo reunido en una mesa de diálogo con representantes del gremio ATE, pero ante la falta de acuerdo 60 trabajadores tomaron las instalaciones de la municipalidad.

Madueño manifestó que los trabajadores están pidiendo un plus salarial de 60 mil pesos. Sin embargo, aclaró que no pueden aceptar ese pedido ya que no es posible cubrir el gasto que demandaría.

La propuesta que realizaron fue ajustar todos los sueldos a 125 mil pesos, ofrecer un plus de 20 mil pesos y revisar la situación de las 450 personas beneficiarias. Sin embargo, los trabajadores no aceptaron.

“Estuvimos toda la mañana reunidos y de manera muy egoísta me pidieron que le entregue un plus a los trabajadores que estaban ahí reclamando, pero no pensando en los otros 400 trabajadores. El municipio no está en condiciones de ofrecer otra propuesta”, expresó Madueño.

El conflicto involucra a beneficiarios de la modalidad ‘ordenanza’, en la cual se desempeñan trabajadores de diferentes sectores que cobran sueldo entre 90 mil, 115 mil pesos. Bajo esta modalidad actualmente hay 450 trabajadores.

El intendente indicó que cuando asumió la gestión habían cerca de 800 beneficiarios, pero gracias a una revisión se detectó que 250 personas cobraban sin contraprestar ningún servicio. Ante esta situación esos contratos fueron dados de baja.

Madueño aclaró que la toma del edificio fue pacífica, pero de igual forma el personal policial se quedó resguardando las instalaciones.