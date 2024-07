Aumentan los intentos de estafa en nombre del EPEN

Desde el Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN) se emitió un comunicado oficial ante el aumento de intentos de estafas telefónicas o WhatsApp que se registran en la región. Según informaron, la metodología que utilizan los estafadores se registró en diferentes localidades de la provincia.

Tal como informaron las autoridades del EPEN, los estafadores utilizan el nombre del ente haciéndose pasar por trabajadores del mismo y piden información a los clientes. En su mayoría, el objetivo es hackear el WhatsApp del usuario y/o solicitar un pago. También se suman falsas promociones y descuentos para jubilados.

En este contexto, explicaron que algunos de los últimos intentos de estafa se produjeron esta semana en Villa La Angostura donde desconocidos, mediante llamadas o mensajes de WhatsApp provenientes de un número telefónico con un falso logo del EPEN, dicen que hay problemas con el medidor y para solucionarlo en forma remota ofrecen un enlace, con el que buscan acceder a la información y robar datos.

A mediados de junio pasado se denunciaron casos en Caviahue, cuya modalidad de estafa comenzaría al recibir mensajes o llamadas de alguien que se hace pasar por personal del EPEN, en los cuales se envía un link falso donde si supuestamente se ingresa, se evitarían cortes de energía.

También se han detectado estafas telefónicas a clientes en San Martín de los Andes, Junín de los Andes y otros lugares. Se trata de personas que, haciéndose pasar por empleados del EPEN, envían un código al WhatsApp que supuestamente sería para recibir información sobre cortes programados, pero que luego utilizan para hackear celulares.

Además de las localidades mencionadas, se reportaron casos en Centenario, Rincón de los Sauces, Añelo, San Patricio del Chañar, Piedra del Águila, Santo Tomás y Senillosa, entre otras.

"Es importante remarcar que el EPEN no realiza llamados de ningún tipo, no solicita información, no envía códigos ni enlaces virtuales ni datos, no acude a domicilios -salvo en caso de reclamo-, y tanto el personal como los vehículos de la empresa se encuentran debidamente identificados", afirmaron a través del comunicado.

Además, agregaron que "se recuerda que no se deben compartir o brindar datos -como nombre de usuario, claves personales ni de ningún otro tipo- a terceras personas o a sitios web no oficiales".