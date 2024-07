Encontró en la calle y de madrugada a una nena de 5 años

Un hecho que conmocionó a toda la región, ocurrió este domingo en horas de la madrugada, cuando Paula, una vecina de Villa Regina que terminaba una cena con amigas y familia, decidió emprender la vuelta a su hogar y en el trayecto se encontró con una nena de 5 años "temblando de frío", en calle y sola.

En el auto, la acompañaba su hija de 4 años, quien fue la primera en observar en la calle "algo que temblaba". En principio, pensaron que se trataba de "un perrito" pero ante la insistencia de su nena: "Mamá, el perrito tiene frío", la mujer decidió regresar y fue en ese momento que se dieron cuenta que se trataba de una nenita que "temblaba de frío y estaba pálida", casi sin poder hablar.

"Mi nena le dio su camperita, la subimos al auto, subí la calefacción. Empecé a sobarle las manos... le pregunté cómo se llamaba. Lo único que me decía era "Abi". La mujer comenzó de a poco a preguntarle a la nena, dónde estaban sus padres, cómo había llegado hasta ahí.

La nena le señalaba la esquina de ese lugar, haciendo referencia a que sus padres estaban allí. Paula, decidió acercarse, pero fue en vano. No encontró a nadie. "Lo primero que dije fue: me la llevo a casa", pero la respuesta de su marido fue: "No, quedáte ahí y llamá a la Policía".

La mujer llamó y pasado unos minutos, llegaron desde la Unidad 5ta. al lugar. "Cuando llegan, manifestaron que la Unidad de Familia no había querido tomar el caso". Enfurecida, Paula, pidió que hicieran algo: "llamen al Hospital, tomen la temperatura a esta criatura", pero para sorpresa de la vecina, la respuesta fue negativa: había que esperar a que se acerque un familiar.

Finalmente apareció su mamá, que según lo expresado por Paula, "tiene dificultades: su mamá no habla", dijo. Pero se hizo entender, como para señalar la casa, donde finalmente la dejaron. El lugar era la casa de la abuela de la pequeña. "Y la mamá, por lo que yo tengo entendido, se volvió a su casita", dijo.

A raíz de este hecho, se inició una investigación a cargo de la comisaría de la Familia y se está determinando una causa por "abandono de persona".