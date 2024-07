Neuquén, entre las ciudades más monitoreadas del país

El titular del Consejo de Seguridad Ciudadana del Municipio, Marcelo Inaudi, aseguró que Neuquén está entre las ciudades más monitoreadas del país y señaló que eso contribuye al mejoramiento de la seguridad del ciudadano y al ordenamiento del tránsito cotidiano de la ciudad. En ese sentido, el funcionario destacó que "será fundamental la instalación de más de 200 cámaras si se tiene en cuenta que la ciudad recibe miles de vehículos provenientes de otras provincias o del interior".

En diálogo con el programa "La verdad no existe" en AM550, Inaudi dijo que "tenemos 40 cámaras instaladas, el proyecto habla de más de 200 cámaras. No me cabe duda de que estará entre las ciudades más monitoreadas del país, que redundará en beneficio de los vecinos de Neuquén. Las cámaras tanto del municipio como de provincia multiplican los ojos que vigilan la ciudad".

A la hora de hablar de los beneficios que trajo aparejado la instalación de cámaras, el funcionario destacó. "Con las 40 cámaras instaladas, se detectaron más de 3.000 infracciones de los cuales 1.500 infracciones quedaron firmes y que ya se están notificando. De hecho, un 44% de las infracciones son por cruce de semáforo en rojo que considero que es una conducta muy grave".

También, el funcionario municipal aseguró que está "a disposición de la Policía de la provincia, del Poder Judicial para brindar los registros que a nosotros nos quedan para detectar las posibles situaciones de delito. Contamos como recurso un video de 4 o 5 segundos que puede ser muy bueno para el esclarecimiento de delitos. Allí juega un papel preponderante el trabajo conjunto con el gobierno provincial.

Meses atrás, el gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido firmaron un convenio de cooperación para acceder a las imágenes tomadas por las cámaras de la ciudad a fin de mejorar la prevención en seguridad o en casos de investigaciones delictivas.