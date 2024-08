Vaca Muerta: trabajador sufrió un grave accidente

Un nuevo accidente petrolero ocurrió en un yacimiento en el corazón de Vaca Muerta este martes por la tarde, donde un operario sufrió heridas de consideración.

Por causas que serán materia de investigación, el trabajador se encontraba realizando soldaduras y sufrió graves quemaduras. El accidente se mantiene con total hermetismo.

El hecho ocurrió este martes por la tarde en el paraje Rubo Gutiérrez, en inmediaciones de la Escuela 88, ubicada en Cinco Saltos, Río Negro.

Según pudo saber Mejor Informado, el accidente no fue reportado de inmediato, tampoco hubo un llamado de alerta y cuando el personal de seguridad se acercó al lugar del accidente no encontró al operario que no pertenece a ninguna empresa petrolera y se trata de un "changarín".

El último accidente petrolero trágico donde estuvo involucrada una empresa petrolera ocurrió en julio pasado, en el yacimiento Mata Mora, a pocos kilómetros de San Patricio del Chañar, donde falleció Damián Lobos, de 39 años.

NOTICIA EN DESARROLLO