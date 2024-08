El gobierno provincial lanzó la Tecnicatura Superior en Deporte Social

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza junto al presidente de la Fundación Cristiana Oeste, Marcelo Paladino presidieron el lanzamiento oficial del dictado de la Tecnicatura Superior en Deporte Social.

Del acto, que se realizó en la sede de la Fundación, también participó la secretaria de Deportes y Juventudes, María Fernanda Villone y el rector del Instituto Superior de Estudios Interdisciplinarios (ISEI), de la mencionada fundación, José Luis Lozano, además de reconocidos deportistas neuquinos.

La oferta educativa tiene una duración de 3 años de cursado, con modalidad presencial y virtual, además de la posibilidad de clases asincrónicas, lo que permite a cientos de interesados de toda la provincia poder participar del dictado de la tecnicatura. Actualmente, entre participantes presenciales y virtuales se estima que más de 800 personas de toda la provincia ya cursan la nueva carrera.

“El Estado no puede mirar para otro lado cuando los chicos quieren practicar deportes; a cada chico que nosotros abandonemos, que no lo estimulemos a que haga deporte, se va a entretener de distintas maneras, y a veces, lamentablemente, no son las mejores. Y creo que uno de los eslabones fundamentales para poder trabajar es el deporte, la cultura, y trabajar mucho en lo social”, expresó el gobernador Figueroa.