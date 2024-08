Abuelo perdió la visión y su sobrina realiza una colecta para ayudarlo

La sangre que corre por la venas de las familias es la que siempre sale a abrazar a aquellos que no la están pasando bien. Aquellos a los que la vida los ha golpeado muy duro y que pareciera que no hay solución. Y claro, cuando hay amor, empatía y valores inquebrantables, siempre hay una salida.

Un optimista de la vida, a pesar de las difíciles circunstancias que hoy atraviesa.

Así lo pensó Oriana Arévalo, cuando se puso al hombro la difícil situación de su tío y encaró una campaña solidaria para ayudarlo a salir adelante. Fue ella misma que se atrevió a contar la historia a través de un posteo en sus redes sociales.

“Hoy me gustaría contarles la situación que atraviesa mi tío. El se llama Mauricio Arévalo y muchos lo deben conocer y conocer su difícil situación”, comenzó diciendo Oriana. A renglón seguido detalló que “él vive en la localidad de El Huecú. Es una persona anciana y de bajos recursos que padece de varias dificultades. Una de ellas es que no cuenta con su ojito izquierdo, también perdió la visión del otro. Así que hoy directamente no ve nada”.

Las múltiples necesidades

Oriana en su publicación, expuso a las múltiples carencias a las cuales se enfrenta su tío ante la irreparable pérdida de su visión. “Mi tío vive solo y no tiene hijos, solo algunos hermanos y sobrinos que lo asisten. Una de ellas soy yo y me veo en la necesidad de contar todo esto y pedir la solidaridad de las personas”, indicó.

En ese tren de elementos que le faltan para mejorar su calidad y confort de vida, lo más urgente es contar con una heladera que le permita mantener refrigerados sus alimentos. Esto es porque abandonó el campo y se fue a vivir al pueblo. Al respecto, Oriana contó que “hoy en día necesita una heladera. Toda su vida vivió en un lugar donde no tenía luz ni tampoco contaba con la red de gas. También lejos para que alguna persona lo pudiera asistir”.

El municipio hace años le construyó una mejora habitacional.

Esta forma de vida y sus evidentes problemas de salud lo obligaron a don Mauricio a abandonar su lugar de toda la vida. Llegó al pueblo de El Huecú para ocupar un alquiler donde por primera vez tuvo acceso a los servicios de luz, buena calefacción y otras asistencias que lo hacen sentir mejor.

Una heladera urgente

La humilde condición económica de don Mauricio no le ha permitido adaptarse con normalidad al acceso a los servicios básicos ya que no cuenta con algunos electrodomésticos infaltables en cualquier hogar.

Una de las cosas elementales que le falta es una heladera. Así lo contó Oriana: “la situación económica de mi tío no es suficiente para que pueda comprarse una heladera y otros utensilios. Lo más importante es que necesita una heladera, ya que son varios los gastos que posee y no cuenta con dinero suficiente para poder comprarla por sus propios medios”. Es en este sentido, que la joven se puso al frente de una campaña solidaria para que los vecinos y quienes quieran ayudarla lo puedan hacer. Así era el hogar que ocupó toda su vida don Mauricio.

La campaña solidaria

Oriana llamó a todos a ser empáticos y ser parte de la ayuda a un adulto mayor que hoy necesita y mucho. “Pido de todo corazón a aquellas personas que quieran colaborar con un poquito, lo más mínimo, todo nos sirve. Queremos comprarle una heladera usada aunque sea y que esté en buen estado porque lo necesita de forma urgente para que pueda refrigerar alimentos que necesita en su vida diaria”, señaló esperanzada. Aquí los datos para dejar un aporte solidario para don Mauricio.

Agregó que “muy agradecida estaría de que pudieran ayudar con lo más mínimo y al menos poder lograr recaudar una parte. Les agradezco si comparten para que pueda llegar a más personas y vean la situación que hoy atraviesa mi tío”. Al respecto, la sobrina de don Mauricio se aferró a la solidaridad de todos para lograr mejorar la vida de su familiar. “Como les dije antes, todo nos sirve. Así sean 100 pesos todo cuenta y para mi tío es de gran ayuda. Agradezco de todo corazón si me ayudan a difundir mi publicación”, finalizó.

Datos para Donaciones:

CVU Mercado Pago: 0970016163009561540016

Número de Teléfono de Contacto: 2942588362