Amplio respaldo docente al adicional en Neuquén

Hasta el mediodía de este jueves, el total de docentes que renunciaron al cobro del incentivo o adicional docente era de 36, sobre un total de 27.473 que tiene la provincia. Así lo informó el Consejo Provincial de Educación (CPE), que habilitó dicho registro el 26 de julio último.

Desde entonces, los docentes pueden renunciar al “Adicional al Desarrollo Profesional Docente”, que establece un plus del 15% en los haberes de quienes no superen las tres inasistencias justificadas por trimestre (y dentro de ellas, dos por mes).

Se trata de un beneficio automático; es decir que no requiere inscripción para acceder a él. No obstante, quienes quieran renunciar pueden hacerlo a través de la plataforma oficial interna. Hasta ahora renunció el 0,131% del total de los docentes de la provincia de Neuquén.

La Ley 3447, que estableció dicho beneficio, fue aprobada por amplia mayoría en la Legislatura neuquina y promulgada por el Decreto Nº 682/2024. No contempla ninguna clase de quita, por lo que aquellos que no cumplan los requisitos de asistencia cobrarán sus sueldos completos, aunque sin el plus.