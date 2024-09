Es medallista de oro, fue médica y presentó su poemario en la Feria del Libro

La Feria Internacional del Libro en Neuquén comenzó con un gran éxito este martes, y una de las actividades de esta tarde en el auditorio Abel Cháneton fue la exposición del libro de poemas titulado "Ella llega con Jazmines" de Diana Masini. En la antesala de su presentación, la escritora platense que vive hace más de 30 años en Neuquén estuvo en diálogo con Mejor de Tarde por Canal 24/7, medio presente durante toda la semana en este evento.

En una amena charla en el Museo Nacional de Bellas Artes con Pablo Montanaro y Emiliano Rajneri, Diana contó que escribe poesía hace 3 años, pero comenzó a escribir hace 9 o 10 años en talleres con Cristina Ramos y Griselda Martínez: "Después, la pandemia me hizo conectarme con mucha gente online con otros escritores, y me vinculé con Mariana Finochietto que hace poesía y me enamoré de ese estilo. No pude dejar de escribir en otro formato", comenzó contando.

En relación a "Ella llega con Jazmines", su primera producción, Diana comentó que comenzó a corregir poemas con Mariana Finochietto, quien la guió para que se anime a encarar el proyecto: "Fue un trabajo arduo de muchos meses con la edición, y luego en el diseño con Milagros (su hija) porque amamos los jazmines". Es que la estética de la tapa y de todo el libro, está motivado desde los jazmines que tiene en el jardín de su casa.

Más precisamente la idea del nombre del libro, Diana cuenta que surgió de una vez que llevó en el auto a su hija, quien llevaba un ramo de jazmines para su novio: "De ahí nació la frase, de ahí el poema y posteriormente el poemario. Empezamos a trabajar con poemas de todo tipo".

Sobre su estilo de escritura, Masini remarcó que "una por ahí el impulso y escribe, pero después la etapa más difícil es la de la corrección. La idea, el sentimiento y la emoción salen de una, pero después cortar y corregir es lo más complejo". Además, comentó que está produciendo más material para una nueva publicación en el futuro: "Estoy trabajando en otro poemario", adelantó.

Mirá la entrevista completa con Diana Masini acá:

Su medalla de oro en los Juegos Paralímpicos y su carrera como médica

A sus 71 años, Diana ha vivido de todo a lo largo de su vida. Tenía solo seis meses cuando le diagnosticaron poliomielitis, y durante su juventud, las secuelas le impidieron caminar sin la ayuda de una ortesis, contó a 0221 hace algunos años. Sin embargo, esto no le impidió incursionar en los deportes también como parte del tratamiento para mejorar su movilidad, y comenzó a competir: a los 11 años ya participaba en torneos regionales y nacionales.

La escritora Diana Masini fue medallista de oro en los Juegos Paralímpicos de Alemania 1972. Foto: (0221)

En los deportes, Diana se especializó en básquet en silla de ruedas, atletismo y natación adaptada. Por su trabajo junto al equipo argentino de básquet, ganó la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Heidelberg 1972, en Alemania. Por sus logros deportivos fue reconocida en Argentina como Maestra del Deporte tras la sanción de la normativa en 2004.

Tras la gloria en Alemania, Masini se recibió de médica en La Plata y en 1988 se mudó con su marido y sus tres hijos a la provincia de Neuquén, donde nació su última hija Milagros, quien hizo el diseño gráfico de su libro de poemas. Diana ejerció como médica laboral y trabajó muchos años en la provincia hasta su jubilación, pero continuó sumando nuevas actividades en su vida, como flautista traversa o actualmente en un coro con más de 20 personas: hoy fue una de las escritoras que expuso su producción en la Feria del Libro de Neuquén.