Weretilneck afirmó que no está en riesgo el proyecto de GNL

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, brindó declaraciones sobre las versiones que comenzaron a circular en las últimas horas acerca de un posible retiro de Petronas del megaproyecto de GNL, en el que está trabajando junto a YPF y que le brinda una nueva escala a Vaca Muerta para exportar su shale gas.

Según publicó este viernes el portal Mejor Energía, el periodista Marcelo Bonelli escribió una nota en Clarín con un panorama político con el escenario que se enfrenta el presidente Javier Milei con el FMI, donde contó que la gigante de Malasia evaluaría desistir de continuar con el proyecto de GNL en el Golfo San Matías.

En ese contexto, Weretilneck fue entrevistado por Radio Con Vos Bariloche donde reconoció que había "discusiones" entre YPF y Petronas, pero que el cronograma de inversiones sigue hacia adelante. "De todos modos, en la decisión de YPF esta es la única planta con la cual esto no va a cambiar la ubicación de Río Negro", dijo.

Weretilneck fue entrevistado por Radio Con Vos Bariloche donde reconoció que había "discusiones" entre YPF y Petronas, pero que el cronograma de inversiones sigue hacia adelante.

"Más allá de la veracidad o no de lo que plantea Marcelo Bonelli, que es una persona seria y responsable, y seguramente algún tipo de información debe tener, por lo que he hablado con el presidente de YPF, Horacio Marín, más allá de que Petronas continúe o no continúe, YPF va a seguir adelante con el proyecto", dijo el mandatario rionegrino.

"Yo confío en los cronogramas de inversión que ha decidido el presidente de YPF, porque los veo permanentemente que se van cumpliendo. Así que me parece que es una discusión empresarial, comercial y financiera entre las dos petroleras, pero lo que no está en riesgo es el proyecto", aseguró.

"No creo que sea un proyecto para que YPF lo haga solo, creo por el tamaño y por el significado del proyecto, pero sí estoy convencido de que lo pueden hacer en conjunto con otras empresas y con otras sociedades", analizó. "Así que después veremos si es con Petronas o no es con Petronas", agregó.

"Yo confío en los cronogramas de inversión que ha decidido el presidente de YPF, porque los veo permanentemente que se van cumpliendo", dijo el gobernador de Río Negro.

En su artículo de Bonelli menciona que los directivos de la empresa de Malasia reiteraron su preocupación por la situación política y económica de Argentina. Además, el periodista arriesga que en el "círculo rojo" de la industria consideran que "en un 95% Petronas desiste del megaproyecto".

La historia del megaproyecto comenzó en 2022 cuando YPF y Petronas firmaron un Acuerdo de Estudio y Desarrollo Conjunto (JSDA, por sus siglas en inglés) que involucra el Upstream con la producción de gas no convencional de Vaca Muerta, el desarrollo de gasoductos e infraestructura, la construcción de una planta de licuefacción, así como la comercialización y la logística internacional.

El directorio de YPF decidió la ubicación del proyecto en Río Negro -que le ganó la pulseada a Buenos Aires- a fines de julio último; en tanto, Petronas ratificó esa decisión para definir las inversiones, tal como informó en su momento Mejor Energía. "La decisión sobre la ubicación del proyecto es el primer paso hacia varias condiciones que deben cumplirse para tomar la Decisión Final de Inversión", indicaba la empresa malaya en un comunicado oficial.

Además, el gobernador de Río Negro dijo que YPF tiene otro proyecto clave orientado a la exportación de petróleo de Vaca Muerta que está dando pasos firmes. La construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, desde Loma Campana hasta Punta Colorada, está en su primer tramo que llegará hasta Allen, donde ya hay 600 trabajadores.