Trasladaron el Día del Empleado de Comercio: ¿Cuándo será?

Uno de los sectores con más continuidad laboral en el año es el sector mercantil, quienes solamente disfrutan del feriado del 1 de mayo (Día del trabajador), 25 de diciembre y 1 de enero, por lo que la fecha del 26 de septiembre no pasa desapercibida.

Cada año se celebra el Día del Empleado de Comercio el 26 de septiembre, pero este año fue reprogramado para el lunes 30 de septiembre, facilitando que los trabajadores tengan un fin de semana largo.

Se espera que, durante la jornada del lunes próximo, los comercios permanezcan cerrados, incluyendo grandes supermercados y shoppings.

Sin embargo, los establecimientos pueden abrir sus puertas con atención a cargo de sus dueños, o bien, consensuando la jornada laboral con los empleados, en caso de que estos deseen asistir.

Desde el Centro Empleados de Comercio recordaron que en el caso de los trabajadores que presten servicio ese día, se deberá cumplir con las normas laborales vigentes, ya que se considera un feriado nacional.

Por ello, quienes decidan no trabajar ese día no tendrán descuentos salariales y, además, no se permitirá otorgar un franco compensatorio por descanso semanal.

El Día del Empleado de Comercio conmemora la sanción de la Ley N° 11.729 de 1934, que otorgó derechos laborales clave a los trabajadores del sector, restaurada en 2010 tras un largo período de suspensión.

Dada esta fecha especial para los trabajadores de comercio es que se solicita a la población tomar los recaudos necesarios y abastecerse en los días previos a fin de evitar quedarse sin mercadería o los insumos básicos para pasar la jornada.