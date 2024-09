Llevaba al perro atado al auto porque "tenía olor a perro mojado"

Vecinos de San Martín de los Andes que volvían de una jornada de esquí en el cerro Chapelco observaron, indignados, este domingo que el conductor de un automóvil llevaba a un perro atado con una soga a la parte trasera del mismo por la Ruta 40.

Según informó el portal Realidad Sanmartinense, los vecinos lograron detener el vehículo, un Volkswagen, con la finalidad de repudiar el accionar del automovilista por el trato inhumano al animal. Al parecer el conductor del vehículo, oriundo de un sector de Quila Quina, no mostró arrepentimiento y explicó que "como el perro era de él y tenía olor a perro mojado no lo llevaba dentro del vehículo".

uD83DuDD17 Leé la noticia completa acá uD83DuDC47 https://t.co/VbT3jEiCgv pic.twitter.com/8f9I3x7dD2 — mejorinformado.com (@mejorinformado) September 30, 2024

Luego del cruce verbal, el hombre metió al perro dentro del baúl y siguió su marcha. Los vecinos subieron a las redes, no solo el vídeo, sino los datos del automóvil que trasladaba de esta manera al animal.

"Hoy bajando del cerro nos encontramos esta lamentable situación. Este pedazo de HDP venía arrastrando al perrito atado del cuello con una soga por la ruta 40. Le cruzamos el auto y junto a varios vecinos nos bajamos a increparlo, intenté desatar el perro para llevármelo a mi casa diciéndole que si él no lo quería yo lo adoptaba pero que era inhumano tratarlo así. Él a los gritos diciendo que el perro era de él y que no lo llevaba en el auto por qué 'tenía olor a perro mojado'. Lo desató del auto, lo levantó tirando de la soga (ahorcándolo) y se lo llevó en el baúl para el lado de quila quina, debe ser de algún paraje de por ahí".

Otra vecina que observó la situación, escribió en sus redes sociales: "Pasé justo y lo ví, no lo podía creer, llamé automáticamente a la policía y a defensa civil, lo que le estaba haciendo a ese perro era de locos y ni hablar del peligro de ir por la ruta 7 lagos arrastrando a un perro y frenando a todos los vehículos. Un peligro. Pero sobre todo una crueldad que no podía entender. Mi desesperación fue tanta que empecé a llamar a todos. Y estoy feliz de encontrarme está noticia hoy, porque me quedé con la duda de si me iban a dar bola o no... Gracias. Y nunca duden en llamar a cualquiera servicio en cualquier situación que amerite hacerlo".

En seis meses más de 700 denuncias sobre maltrato animal

En lo que va del primer semestre del año, la aplicación AMVoz recibió 700 denuncias sobre maltrato animal por parte de vecinos de la provincia de Neuquén. Cada una de ellas ha tenido su tratamiento específico, derivándose a la Fiscalía, mediación comunitaria o la Defensoría del Pueblo, según el caso.

La aplicación fue diseñada para denunciar delitos contra los animales no humanos y tiene como objetivo principal informar cualquier acto de maltrato y crueldad, además de sensibilizar a la comunidad neuquina sobre la importancia del cuidado y respeto hacia los animales, sin importar su especie. AMVoz está disponible para dispositivos móviles con sistema operativo Android.

La aplicación para denunciar maltrato animal, es operada desde el equipo de monitoreo dependiente de la secretaría de Planificación y Vinculación Institucional.

La herramienta representa un paso importante hacia la protección y el bienestar de los animales en Neuquén, fortaleciendo el compromiso de la provincia con el respeto y cuidado de todas las especies.