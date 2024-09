Consulta Popular: la aprueban en general y está cerca de convertirse en ley

En la Legislatura de Neuquén este miércoles por la tarde, los diputados aprobaron en general y por mayoría el proyecto de ley de Consulta Popular para habilitar los artículos 310 y 311 de la reformada Constitución de la provincia de 2006. El mismo obtuvo 26 votos afirmativos, la izquierda PTS-FIT- votó en negativo y de la misma forma lo hizo Unión por la Patria porque tenía un dictamen por minoría.

El proyecto que continuará debatiéndose mañana para que pueda convertirse en ley, establece los procedimientos y condiciones para la realización de consultas populares vinculantes y no vinculantes. A su vez, el gremio de docente ATEN estará obligado a garantizar guardias para que haya clases, aún durante los paros que realizan.

La iniciativa, también establece que la finalidad de la consulta es “incentivar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas”. Si la ley sometida a consulta es ratificada por mayoría de votos de la ciudadanía, será promulgada automáticamente y no podrá ser objeto de veto por el Poder Ejecutivo. La consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 45 días y no superior a 90 días corridos desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial.

El mismo fue presentado presentado por los diputados Domínguez, Francisco Lepore (Avanzar) y Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén), al que se incorporaron aportes del diputado Carlos Coggiola (Neuquén Federal) y del PRO-NCN, quienes también habían presentado iniciativas sobre el tema. El texto acordado contó con el apoyo de los bloques DC-Comunidad, MPN, Avanzar, Neuquén Federal, Hacemos Neuquén, Juntos, PRO-NCN y JxC-UCR.