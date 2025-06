Corte de luz en Cerámica Neuquén: CALF exige el pago de la deuda

Ante la situación planteada por la fábrica Cerámica Neuquén por el corte del suministro eléctrico que enfrenta debido a facturas de sus consumos impagas, la cooperativa eléctrica CALF aclaró que "su responsabilidad ante cada uno de sus asociados es mantener una buena administración y sus cuentas saneadas". En un comunicado, firmado por Cielubi Obreque, asesora legal de CALF, desde la cooperativa eléctrica señalaron que "CALF no actúa en contra de nadie, sino que trabaja a favor de mantener sus cuentas saneadas y en orden, por lo que se hace insostenible seguir brindando el servicio a una fábrica que le adeuda más de 270 millones de pesos y que a la fecha no presentó un plan de pago viable".

Por otra parte, expresaron que la cooperativa "se mantiene abierta al diálogo", pero con una condición inalterable: "no puede subvencionar con sus recursos a una empresa privada".

El corte en el suministro eléctrico dejó al descubierto una situación muy compleja de la cerámica en cuanto a su administración y estado financiero, "la cual no es culpabilidad de CALF".

En tanto, afirmaron que miles de asociados y usuarios del servicio eléctrico cumplen en tiempo y forma con el pago de sus consumos, por lo tanto "sería inequitativo para con ellos otorgarles un beneficio del que otros no gozan".

Ante la imposibilidad de cancelar la deuda, una de las soluciones posibles, según Calf, es que la cerámica "gestione un aval o financiamiento externo que garantice el cumplimiento de los pagos pero la responsabilidad financiera debe asumirse con seriedad en su manejo y exclusividad de ellos su gestión".

Dejaron en claro que CALF no restablecerá el suministro eléctrico hasta que no se realice un pago concreto. "No está bajo sus atribuciones otorgarles a los ceramistas una tarifa diferencial dado que tal medida debe ser tramitada ante organismos superiores", concluye el comunicado.

Este lunes, trabajadores de la Cerámica Neuquén y de Zanon retomaron su reclamo con una volanteada sobre la Ruta 7 a la altura de la planta. La medida de protesta no interrumpió completamente la circulación, aunque generó demoras en el tránsito entre Neuquén y Centenario.

Desde la madrugada, efectivos de la Policía provincial aplicaron el protocolo preventivo dispuesto por el Gobierno de Neuquén para garantizar la libre circulación y evitar cortes totales. Se replicó así el dispositivo que se implementa desde la semana pasada con el objetivo de preservar el orden público y proteger el derecho de los ciudadanos a transitar libremente.