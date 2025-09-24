Un nuevo puente cambiará la vida de vecinos en el norte neuquino

La Dirección Provincial de Vialidad informó que el proyecto en el norte neuquino entra en una nueva etapa con tareas de soldadura y colocación de barandas de seguridad.

La Dirección Provincial de Vialidad comunicó que continúan a buen ritmo los trabajos de construcción del puente de Caepe Malal, ubicado sobre el río Curi Leuvú, en la zona norte de la provincia de Neuquén.

Actualmente, se realizan tareas de soldadura en el piso de la estructura, específicamente en la banda de rodamiento. En los próximos días está prevista la colocación de las barandas metálicas de seguridad, un paso clave para garantizar las condiciones de tránsito.

Objetivo del proyecto

El nuevo puente forma parte de las obras de infraestructura vial que buscan mejorar la conectividad en la región. Según informó el organismo provincial, la construcción permitirá optimizar la circulación y ofrecer un paso seguro para los vecinos y vecinas que utilizan este cruce en el norte neuquino.

Por qué es importante

La obra del puente de Caepe Malal cumple con funciones de importancia. Además de facilitar la conexión de comunidades del norte neuquino, mejora la seguridad vial en el cruce del río Curi Leuvú y forma parte del plan de infraestructura que impulsa la Dirección Provincial de Vialidad.

Próximas etapas