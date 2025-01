Funcionario de Neuquén reveló la desopilante broma que le hacen los motoqueros

Los ruidos molestos ocasionados por motoqueros son un problema recurrente en Neuquén. En este sentido, los controles y acciones para evitarlos cada vez son más intensos, lo cual genera descontento de los jóvenes conductores.

En una entrevista con el móvil de Prima Multimedios, Francisco Baggio, Subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, contó que había sido víctima de un bombardeo de insultos a su número de teléfono.

"Quiero nombrar claramente al grupo Stunt Neuquén, que es un grupo que a través de Whatsapp y a través de redes, se convocan y se congregan para hacer este tipo de juntadas", explicó. "Es muy violento y que naturalmente con su práctica ponen en riesgo a la población", agregó.

"Se congregan, por ejemplo, en Plaza de las Banderas y a la voz de aura salen raudamente corriendo picadas hasta el río, pasando semáforos en rojo, circulando sin respetar las normas de tránsito por arriba de los bulevares, haciendo wheelies, picadas", dijo ofuscado.

"Quiero denunciar claramente que hay una serie de comportamientos en la vía pública con estas motocicletas que ponen en riesgo a los vecinos. Generar ruidos molestos a cualquier hora, mañana, tarde, noche, molesta y genera la imposibilidad de descanso de mucha gente", declaró.

En este sentido, detalló el agravio que sufrió en el último tiempo. "Me han agregado eventualmente al grupo de ellos donde me insultan y luego me eliminan", dijo. "Me agregan al grupo, me mandan 300 puteadas y me borran", describió a este medio.

A pesar de esto, aclaró que lo toma "como algo absolutamente normal dentro de lo que es la función publica".