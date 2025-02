Ajuste de cuenta entre delincuentes: "Es un alivio lo que pasó", dicen los vecinos

En las últimas horas la ciudad de Neuquén se vio sacudida por una serie de sucesos vinculados al narcotráfico y la delincuencia. Todo comenzó el miércoles 12 por la noche, cuando un hombre asesinó a sangre fría a su compañero delictivo de un disparo en la cabeza. Lo que parecía terminar con un asesinato por un ajuste de cuentas tuvo su continuidad en la noche del jueves. Cerca de las 22, familiares y amigos de la víctima incendiaron la casa del asesino como venganza.

Los hechos tuvieron lugar en el barrio Gran Neuquén Sur del oeste neuquino, más precisamente en las calles Casimiro Gómez y Pizarro. Allí, dos hombre que solían actuar juntos en robos, entraderas y tráfico de drogas, tuvieron un fuerte encontronazo por un "ajuste de cuentas de vieja data" que terminó con la muerte de Matías López, de 34 años, por un disparo en la cabeza.

Ambos delincuentes ya eran conocidos en la zona y se habían ganado el desprecio de sus propios vecinos, que en más de una ocasión temían por su vida. No solo por las discusiones-que eran cada vez más frecuentes- sino también por los movimientos vinculados al narcomenudeo y el delito organizado. Según le confirmó a Mejor Informado un vecino del lugar: "No conocían otra vida. Yo vi crecer a estos chicos y heredaron el negocio de sus padres".

Lejos de ponerle fin a la situación, la pareja y un amigo de la víctima decidieron hacer justicia por mano propia e incendiaron la casa del asesino. El incendio duró poco y a la media hora ya fue apagado.

Lugar donde ocurrió el asesinato a sangre fría en Casemiro Gómez

Por lo pronto los vecinos celebran la situación y esperan que con intervención de la Justicia se resuelva el problema: "Que me perdone Dios pero es un alivio lo qué pasó, así se tranquiliza el barrio”, detalló un vecino quien se mostró ofuscado por las actividades ilegales en la zona: "No hacen nada, la gente hace fila para comprar drogas acá a una cuadra. Eso no puede ser”.