Un policía rionegrino vacacionaba en Brasil y salvó a un joven de morir ahogado

Un efectivo de policía de Río Negro fue protagonista de un heroico accionar mientras vacacionaba en Brasil. Un joven de 25 años se estaba ahogando en el mar y el sargento no dudó en saltar del catamarán para salvarlo.

Según el portal Mis Noticias, todo ocurrió en la Región de los Lagos. El joven se zambulló en el agua pero no sabía nadar ni portaba chaleco salvavidas y, ante sus gritos desesperados de auxilio, Martín Chaparro no dudó en ayudarlo.

"Me saltó el policía de adentro y me tiré. No medí las consecuencias en un país que no conozco, con otros idiomas y que apenas entiendo, porque allí habían varios turistas de otras partes del mundo", dijo.

Todos volvieron al catamarán con la ayuda de bote inflable. Gentileza Mis Noticias

Los videos capturados por otros viajeros muestran al sargento de 33 años ayudándolo a flotar entre las grandes olas. Inmediatamente, otro hombre también se arrojó y le acercó un chaleco salvavidas.

"Por suerte salió todo bien, a pesar que las olas estaban muy fuertes, pudimos sacar al chico con ayuda", agregó el Policía. Luego, personas en un bote inflable se acercaron para terminar el rescate. "De igual manera, yo me había tirado al mar así nomás, sin nada, a la buena de Dios", reflexionó.

El hombre de General Roca, pero que actualmente trabaja en el área de Tránsito de Cipolletti, había viajado al país vecino para disfrutar de sus vacaciones y conocer las playas paradisíacas. Tras 14 años de servicio en la fuerza, fue protagonista de este rescate.