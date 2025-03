Disputas por la concesión del Cerro Chapelco hacen peligrar la temporada

El 7 de abril vence la concesión del Cerro Chapelco, luego de 19 años de gestión de la empresa "Nieves del Chapelco", y aún no salieron a la venta los pliegos de la nueva licitación.

El ministro de Turismo de la provincia, Gustavo Fernández Capiet, aseguró en dialógo con el programa "Asi Estamos" en Mitre Patagonia, que "se llega a tiempo a la nueva temporada", a pesar del corto plazo entre ambas fechas.

Capiet señaló que "el contrato que viene desde 1987, sufrió unas 6 adendas y modificaciones, porque por ejemplo, las comunidades mapuches en ese año no estaban conformadas como tal, la exigencia del turista no son las mismas que entonces, ni los cuidados ambientales, por lo que necesitamos proyectar una nueva concesión a largo plazo . Todo lo pendiente que reclama Nieves y lo que reclama la provincia está en manos de la fiscalía de Estado. Nuestra línea es que "concesión que se termina es concesion que se licita. No vamos a prorrogar porque no nos satisface, y tampoco le sirve a Nieves."

La semana anterior la concesionaria "Nieves del Chapelco" presentó ante los ministerios de Turismo y de Economía, una serie de reclamos sobre incumplimientos por parte de la provincia, algunos de ellos en estudio desde hace 4 años. Amenazó además con dirimirlos en la justicia, si no se obtenían respuestas favorables.

Por su parte, la provincia también tiene reproches hacia la empresa, y por ejemplo le reclama la reconstrucción de la confitería Autulauquen que se incendió, el manejo de efluentes y residuos, los regimenes de mantenimiento, el estado de algunos medios de elevación y de las maquinas de preparacion de pistas, entre otros.

El ministro dio a conocer algunos detalles que figurarán en los pliegos de licitación, como por ejemplo que la provincia tendrá usufructuo de las hectáreas que le pertenecen a las comunidades Vera y Curruhuinca, y que todos los proyectos que ellos presenten serán tenidos en cuenta. Tambien aclaró que quedan fuera de la concesión las playas de estacionamiento, las sedes de 4 clubes de esquí de junin y san martin, y otros futuros, y que el nuevo concesionario deberá pagarles un cánon y otorgarles pases para el centro de esquí.

Fernández Capiet confirmó que " hay interesados en adquirir los pliegos, que serán a 25 años, con opcion a 5 de prórroga" Destacó que " estarán publicados en breve", mientras completan el circuito administrativo necesario, y se aguardan los resultados de las negociaciones de Nieves con la Fiscalía de Estado.

Aseveró que todo el camino recorrido intenta evitar conflictos, que nunca se cerró el Cerro, y no debería cerrarse ahora por este motivo, reconociendo que " la mayor dificultad ahora es la preventa del invierno, porque no hay tarifas", y argumentó que" si bien los tiempos no son los que gustan, dan para llegar a la temporada."

COMUNICADO DE NIEVES DEL CHAPELCO

Esta mañana también se conoció un nuevo comunicado de la empresa Nieves del Chapelco SA poniendo " en conocimiento de sus clientes, turistas, personal, contratistas, comunidad de San Martín de los Andes, autoridades municipales y provinciales su incertidumbre frente a la ausencia de definiciones por parte de las autoridades provinciales respecto de la temporada invernal 2025 en Cerro Chapelco.

Textualmente contínua diciendo " a la fecha y luego de reiteradas notificaciones a la provincia, sobre las obligaciones contractuales incumplidas por la provincia respecto de la continuidad de la Concesión (inversiones no obligatorias, Pandemia Covid 19, Cesión de tierras, “Estación Integrada de Montaña”, y su camino de acceso, entre otras).

Y estando a menos de 90 días del inicio de la temporada invernal, en este contexto de indefinición sobre la concesión, resulta imposible la determinación de las tarifas de los pases de esquí, la preventa, la confirmación de las plazas laborales del personal, los acuerdos publicitarios y la confirmación de eventos deportivos, privando así a los turistas del país y del exterior, a los comerciantes y empresarios de San Martín de los Andes de la posibilidad de conocer y previsionar el costo de una posible estadía en el destino.

Ello indudablemente generará la disminución de la llegada de turistas del país y del exterior, lo que repercutirá fuertemente en la economía de San Martín de los Andes mediante la reducción de ocupación hotelera y venta de los comercios en general.

La falta de respuesta concreta de las autoridades provinciales, de cara a la temporada invernal del Cerro Chapelco y consecuentemente la de San Martín de los Andes se encamina hacia un verdadero fracaso.

Nieves del Chapelco SA ha demostrado durante sus 19 años a cargo de la concesión del Cerro Chapelco su diligencia y apuesta por la provincia y, en particular, por la ciudad de San Martín de los Andes.

Como es de público conocimiento, luego de sucesivos fracasos de diferentes conducciones previas en la explotación de la concesión del Cerro, Nieves del Chapelco SA realizó importantísimas inversiones, dirigió la concesión con rigor y profesionalismo, y logró revertir la situación en que la recibió.

Nieves del Chapelco SA ha puesto de manifiesto a las autoridades de provinciales alternativas viables a los incumplimientos de la provincia, y así evitar graves perjuicios económicos al erario provincial y/o a la empresa.

La empresa siempre aposto por la continuidad de la concesión al punto de que realizó inversiones a las que no se encontraba obligada que permitieron, entre otros aspectos, ampliar la superficie esquiable, instalar nuevos medios de elevación (como, a modo de ejemplo, la telesilla del “Mocho”), aumentar la capacidad de transporte de pasajeros, y consolidar un mejor centro de esquí para la comunidad de San Martín y a los visitantes del país y del exterior.

En dicho marco Nieves del Chapelco ha propuesto a la provincia, en reiteradas oportunidades, realizar aún más inversiones no obligatorias por montos millonarios que darían un salto de calidad a Chapelco, pero se enfrentó, invariablemente, a una total y llamativa indefinición constante de las autoridades.

Nieves del Chapelco SA mantiene su expectativa de continuar invirtiendo en la explotación del cerro, y está dispuesta a realizar inversiones y obras que tendrían un efecto verdaderamente revolucionario (incorporación de medios de elevación, estacionamiento, ingresos, y ampliación de pistas), que ampliaría la asistencia de turistas y operaría como un motor multiplicador de la actividad económica de San Martín de los Andes.

Para ello sólo se requiere que las autoridades provinciales honren las obligaciones emergentes de la concesión actualmente vigente.

La empresa reafirma su compromiso con la comunidad de San Martín de los Andes y confirma que está dispuesta a aplicar todos los esfuerzos a su alcance para evitar que la temporada invernal de 2025 se convierta en un gran fracaso y sea, por el contrario, un verdadero éxito.

Por otra parte, espera que las autoridades provinciales comprendan la gravedad de la situación, cumplan con sus deberes, ajusten su actuación a la ley, y procedan en forma transparente.

Asimismo, hacemos oídos sordos a los rumores de que existiría una licitación “cerrada”, puesto que existen a la fecha graves incumplimientos y obligaciones pendientes de parte de la provincia que deben ser resueltas con Nieves del Chapelco S.A. en el marco del contrato vigente, y reiteramos que estamos convencidos de que la provincia se encuentra aún a tiempo de evitar costos al erario provincial, el fracaso de la temporada, y un perjuicio irreparable para el prestigio del cerro.

Nieves del Chapelco SA confía en que si se aborda la cuestión con seriedad, se podrán adoptar las medidas necesarias para contar con una buena temporada invernal 2025 y un futuro promisorio, en beneficio de toda la comunidad.