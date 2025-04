Aumentos tras la salida del cepo: "se aprovechen del alimento de los argentinos"

Con la implementación del nuevo esquema cambiario y, en el primer día hábil tras el anuncio del Gobierno, que puso fin al cepo cambiario, el peso argentino se devaluó y el tipo de cambio subió levemente su cotización. En ese marco, la inflación pasó a ser un tema de preocupación en el bolsillo de los argentinos.

En ese marco, desde el programa "Así estamos", que se emite por Radio Mitre Patagonia, dialogaron con Daniel Acuña, el presidente de la Confederación General Almacenera de la República Argentina (CGA).

Para el dirigente, el fin del cepo "es una muy buena noticia", ya que consideró que la idea es ser "un país normal" y adelantó que "no hay que alarmarse". "No tendría que extrañar a que haya alguna baja en algunos precios de alimentos", aseguró.

"Las empresas obviamente tenían información privilegiada y estas últimas semanas han movido entre un 4%, un 8% y un 10%" los precios. "Pero siempre con un dólar de alrededor de los 1400 pesos", destacó.

"En diciembre de 2023 un paquete de fideos de primera marca salía 1540 de costo. Hoy nos sale $930, o sea que con 15 meses después nosotros lo estamos vendiendo más barato de lo que lo pagamos en diciembre de 2023", ejemplificó y agregó que lo mismo pasa con "el azúcar y con un montón de productos, con el arroz, el aceite".

"Tenemos 6, 7 u 8 empresas que manejan el 90% del alimento del país, entonces se juntan en una mesa chiquitita", se lamentó el almacenero.

"Le robaron a todos los argentinos porque son unos delincuentes y yo no me canso de nombrarlo, le robaron el alimento a los argentinos, yo te puedo perdonar una prenda, unas zapatillas, en un electrodoméstico, pero en un país que produce alimentos, que estas empresas se aprovechen de que la gente no, y que se aprovechen del alimento de los argentinos, es muy bajo", dijo enojado Daniel Acuña, presidente de la Confederación General Almacenera de la República Argentina (CGA)

"Lo que nosotros pedimos, y yo estoy pidiendo en todas las notas que me tocan hacer, es que, si algún comerciante ve que alguna empresa aumenta, no solo que no le compremos, sino que lo comuniquemos en los grupos para que nadie le compre"

La nota completa