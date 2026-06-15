Cutral Co inaugurará este martes 16 de junio a las 13 el monumento más alto del mundo dedicado a Lionel Messi. La escultura, realizada por el artista local Aldo Beroisa, alcanza los 26 metros de altura y está ubicada junto a la Ruta Nacional 22.

Durante las últimas horas, trabajadores del equipo de Beroisa finalizaron el montaje de la réplica de la Copa del Mundo, que será colocada en uno de los brazos de la figura antes de la inauguración oficial. También se instaló una pantalla gigante para seguir el partido de la Selección Argentina durante la jornada inaugural.

La obra llega a su etapa final después de varias semanas de trabajos y algunos contratiempos climáticos y técnicos que obligaron a postergar la fecha prevista originalmente.

El monumento a Messi entra en su etapa definitiva

Según informó el medio Cutral Co al Instante, a menos de 24 horas de la ceremonia oficial, la escultura muestra prácticamente su imagen final.

Según explicaron desde el equipo de trabajo, la tarea más importante consiste en elevar la réplica de la Copa del Mundo hasta el brazo de la figura para completar el homenaje al capitán argentino.

Luego se realizarán los últimos retoques de pintura y terminación antes de habilitar formalmente el espacio para vecinos, turistas y visitantes.

Una obra que rompe un récord mundial

Con 26 metros de altura, el monumento de Cutral Co superará a cualquier otra escultura dedicada a Lionel Messi en el planeta.

La estructura representa al capitán de la Selección Argentina en una de las imágenes más icónicas de su carrera: celebrando los títulos que marcaron una época para el fútbol argentino.

El proyecto fue impulsado por el municipio y ejecutado por el escultor Aldo Beroisa, responsable de otras obras monumentales que forman parte del paisaje urbano de la ciudad.

El impacto turístico que busca generar Cutral Co

La ciudad apuesta a consolidar su perfil como Capital Provincial de los Monumentos, una distinción otorgada por la Legislatura neuquina.

La ubicación elegida, junto a la Ruta Nacional 22, permitirá que miles de automovilistas observen diariamente la escultura.

Desde el municipio consideran que el monumento puede transformarse en una nueva parada turística para quienes atraviesan la comarca petrolera y en un símbolo de identidad local vinculado al deporte y la cultura.

De Neuquén al mundo: la repercusión internacional

Antes incluso de ser inaugurada, la obra ya logró trascender fronteras.

El diario francés Le Monde publicó un informe especial sobre la construcción del monumento y destacó tanto su tamaño como la apuesta de Cutral Co por posicionarse internacionalmente a través de esta iniciativa cultural.

La repercusión internacional convirtió al proyecto en uno de los homenajes más comentados dedicados a Messi durante el Mundial 2026.

Información para quienes circulen por la zona

Las autoridades solicitaron especial atención a quienes transiten por el sector donde se ubica el monumento.

Durante las últimas jornadas fueron habilitados nuevos semáforos sobre la Ruta Nacional 22 y en los accesos al Parque Industrial, por lo que los conductores deberán extremar precauciones.

Además, se espera una importante concurrencia de vecinos y visitantes durante el acto inaugural.

¿Qué pasará este martes?

La ceremonia está prevista para las 13 del martes 16 de junio.

Si los trabajos finales avanzan según lo previsto, la Copa del Mundo quedará instalada durante la mañana y el monumento podrá ser presentado oficialmente ante el público.

La expectativa es alta porque se trata de una obra que aspira a convertirse en uno de los principales íconos turísticos de Neuquén.