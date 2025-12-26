Navidad dejó un dato incómodo y alarmante: Río Negro quedó entre las provincias con las alcoholemias más altas del país. Mientras muchos brindaban en familia, otros eligieron manejar completamente borrachos y pusieron en riesgo a todos. El resultado fue lapidario, dos conductores rionegrinos se metieron en el Top 5 nacional de alcoholemia durante los controles de Nochebuena desplegados en todo el territorio argentino.

Los números hablan solos y no admiten maquillaje. En Bariloche, un conductor marcó 1,49 gramos de alcohol por litro de sangre. En Las Grutas, otro llegó a 1,47 g/l. Ambos registros duplicaron y hasta triplicaron el límite permitido y quedaron apenas por debajo de los peores casos del país. Río Negro, lamentablemente, jugó en primera en el ranking de los más borrachos al volante.

El operativo fue masivo. La Agencia Nacional de Seguridad Vial salió a la calle durante la madrugada del 25 de diciembre, uno de los momentos más críticos del año en materia de tránsito. En total, se controlaron 5.220 vehículos en todo el país y se detectaron 97 conductores alcoholizados. Ninguno siguió su camino, todos fueron retirados de la vía pública, con actas, retención de licencias y acarreo de los autos.

A nivel nacional, el peor registro se dio en Caucete, San Juan, con 1,83 g/l. Le siguieron Gualeguaychú, en Entre Ríos, con 1,66; Wanda, en Misiones, con 1,57; y recién después aparecen Bariloche y Las Grutas, completando un Top 5 que deja a Río Negro muy mal parado.

Detrás de cada número hay una situación de riesgo extremo. Con esos niveles de alcohol en sangre, el tiempo de reacción se desploma, la percepción se distorsiona y el volante se transforma en un arma. Aun así, hubo quienes decidieron salir a la ruta como si nada.

Las sanciones no son menores. Con alcoholemias superiores a 1 g/l, como las detectadas en estos casos, las multas pueden llegar a cifras millonarias, se aplican inhabilitaciones de hasta dos años para conducir y hasta existe la posibilidad de arresto. Negarse al control tampoco es salida: la penalidad económica es igual de dura y el vehículo se va directo al corralón.

Desde la ANSV confirmaron que los controles no terminan con Navidad. Durante Año Nuevo y todo el verano habrá operativos permanentes en rutas y accesos a destinos turísticos, con especial foco en las zonas de mayor circulación. La consigna es clara: alcohol y volante no van juntos.