Una disputa familiar por una herencia terminó con un fallo que dejó a una mujer sin posibilidades de excluir a su hermano del patrimonio de su padre, pese a que había presentado antecedentes de violencia familiar y un testamento en el que el propio hombre había dejado constancia de las agresiones que le atribuía a su hijo. La contradicción fue determinante: aunque había expresado que no quería que ingresara a una vivienda de Bariloche, también le había reconocido derechos sobre otros inmuebles y lotes. Para la Justicia, esa decisión posterior constituyó un perdón que impidió declararlo indigno para heredar.

La pelea llegó al fuero Civil de Bariloche y tuvo como protagonistas a dos hermanos enfrentados por la sucesión de su padre. La mujer pretendía que su hermano quedara afuera de la distribución de los bienes familiares. No se trataba solamente de una diferencia por propiedades o de una discusión sobre quién debía recibir cada inmueble. Su argumento apuntaba a los antecedentes de violencia que habían protagonizado el hombre contra su progenitor.

Para respaldar el reclamo, presentó un documento que terminó convirtiéndose en el centro de toda la discusión: un testamento otorgado mediante escritura pública años antes de la muerte del padre. Allí, el hombre había dejado asentada su voluntad de impedir que uno de sus hijos ingresara a una vivienda familiar ubicada en Bariloche y también había establecido que no conservara determinados objetos personales.

Pero el documento no terminaba ahí. La mujer sostuvo que esas disposiciones estaban relacionadas con episodios de maltrato y con una denuncia por violencia familiar que había tramitado ante el Juzgado de Paz de la ciudad. Además, mencionó otro expediente por hechos de violencia que ella misma había sufrido. Para la demandante, los antecedentes demostraban que su hermano había incurrido en una conducta suficientemente grave como para perder sus derechos hereditarios.

Sin embargo, la defensa del hombre encontró una contradicción difícil de esquivar. Si el padre realmente había querido apartarlo de su patrimonio por completo, ¿por qué en ese mismo testamento le había reconocido derechos sobre otros bienes? El demandado señaló precisamente esa circunstancia y sostuvo que no podía interpretarse que su progenitor hubiera querido excluirlo de toda la herencia cuando también había decidido beneficiarlo con lotes y otros inmuebles.

Esa diferencia terminó llevando el expediente hacia una discusión jurídica mucho más compleja que la existencia de las denuncias. El juez debía determinar si los antecedentes de violencia podían justificar la indignidad sucesoria, pero también tenía que analizar qué valor tenía la decisión posterior del padre de incluir a ese mismo hijo entre los beneficiarios de su patrimonio.

La legislación contempla la posibilidad de excluir de una herencia a quienes incurrieron en determinadas conductas graves contra el fallecido. Entre ellas aparece el maltrato grave. Sin embargo, el Código Civil y Comercial también establece una excepción que resultó decisiva para este caso: el perdón del causante puede hacer cesar la indignidad.

El artículo 2282 establece que ese perdón puede quedar demostrado cuando una persona, después de conocer los hechos que podrían justificar la exclusión, otorga un testamento y beneficia a quien podría ser declarado indigno. Es decir, la propia voluntad del fallecido puede modificar las consecuencias sucesorias de aquellas conductas, siempre que se acrediten las condiciones previstas por la norma.

Y fue justamente en ese punto donde el reclamo de la mujer encontró su principal obstáculo. El magistrado consideró que el padre conocía los antecedentes que le atribuía a su hijo porque incluso los había mencionado en el documento testamentario. A pesar de ello, decidió reconocerle derechos sobre determinados bienes. Para el juez, no se trató de una disposición accidental, sino de una manifestación de voluntad que reunía las condiciones legales del perdón.

Además, el testamento había sido formalizado mediante escritura pública y aprobado dentro del expediente sucesorio. Ese elemento también fue considerado al momento de evaluar la validez de la decisión que había tomado el padre sobre el destino de sus propiedades.

Finalmente, el fuero Civil de Bariloche rechazó la demanda de indignidad y mantuvo al hombre como beneficiario testamentario. De esa manera, la mujer no consiguió apartar a su hermano de la herencia, pese a los antecedentes de violencia que había invocado para fundamentar su presentación.

De todos modos, la historia judicial todavía no está definitivamente cerrada. La sentencia corresponde a una primera instancia y puede ser apelada. Mientras tanto, el fallo dejó una conclusión que atraviesa todo el conflicto familiar: en una disputa hereditaria, las disposiciones de un testamento pueden tener un peso decisivo cuando permiten demostrar que una persona conocía los antecedentes atribuidos a uno de sus hijos y, aun así, decidió beneficiarlo.