Río Negro puso en marcha una de las apuestas viales más ambiciosas de su historia. Con una inversión superior a los $45.000 millones, avanza la repavimentación de 180 kilómetros de las rutas provinciales 6 y 8, considerada por el Gobierno como la obra vial más importante de los últimos 50 años. Los trabajos se ejecutan en simultáneo, cuentan con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y tienen como objetivo mejorar la conexión entre el Alto Valle y la Región Sur.

El proyecto forma parte del Plan Vial Provincial impulsado por Alberto Weretilneck y tiene prevista su finalización para los primeros meses de 2027. La intervención incluye carpeta asfáltica, alteos en sectores bajos para evitar anegamientos, construcción de alcantarillas, limpieza de cauces, colectoras y mejoras en las banquinas. La Sección I registra un avance del 64%, mientras que la Sección II llegó al 80%. La inversión conjunta supera los $45.000 millones, a valores de diciembre de 2024.

La Ruta Provincial 6 ocupa un lugar estratégico en el proyecto: con 642 kilómetros de extensión, es la más larga de Río Negro. En el primer tramo intervenido, de 57 kilómetros entre el empalme con la Ruta Nacional 22 y las proximidades de la Ruta Provincial 68, la empresa CN Sapag colocó carpeta asfáltica y avanzó con terraplenes, subbases y bases granulares. También construyó alcantarillas y limpió cauces para facilitar el escurrimiento del agua.

En ese sector también quedaron preparadas las bases para las futuras banquinas pavimentadas y se mantuvo la señalización de los desvíos para ordenar el tránsito. Los trabajos de drenaje y elevación de la calzada son fundamentales para proteger la estructura del camino en las zonas más expuestas a las lluvias y acumulaciones de agua.

El segundo tramo se extiende desde las proximidades del empalme con la Ruta Provincial 68 hasta el paraje La Esperanza y está a cargo de Centro Construcciones S.A. Durante el último mes, las tareas se concentraron en las colectoras de El Cuy, donde la Ruta 6 atraviesa la localidad. También continuaron los trabajos en alambrados y banquinas, además de la colocación de gaviones para proteger las alcantarillas.

La obra busca mejorar la seguridad vial, facilitar el traslado de la producción y reducir las dificultades de circulación entre localidades y destinos turísticos. Con los dos frentes activos y porcentajes de ejecución que ya superan la mitad de los contratos, el Gobierno apuesta a completar los 180 kilómetros durante los primeros meses de 2027. Será entonces cuando se podrá medir el impacto de una inversión que supera los $45.000 millones y que apunta a cambiar la conectividad entre dos regiones fundamentales de Río Negro.