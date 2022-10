La historia que empezó con hamters bailando

Por Ceci Russo

Desde Bariloche



Es muy poco probable que hoy en día las personas no sepan qué es un meme o que no hayan visto uno, más aún si manejan tablets, smartphones o computadoras.

Es que los memes han llegado para formar parte de nuestra vida y han sido motivo de alegría en varias ocasiones, abarcando espacios importantes, como el de la investigación, trabajo, economía, política y demás. En algunas universidades e investigaciones a nivel mundial se le ha dado el término de “memeología” a todo aquello que estudia o comparte relación con los memes.

Y la Patagonia tiene sus referentes que, tomando la actualidad local y regional han sabido “reírse” de nuestros pagos y alegrarnos en el scrolleo cotidiano.

Meme más antiguo

El neologismo “meme” fue acuñado en 1976 por el etólogo Richard Dawkins y se emparenta con el concepto de “genes”, en cuanto designación de “unidades mínimas de transmisión de herencia genética”. Así, el meme podría definirse como “unidad mínima de información cultural”.

Según diversos informes detallan que los memes iniciaron en el año 1921, hace exactamente 100 años atrás, cuando no existía internet y todo era escrito en papel. Es así que la revista Judge difundió una divertida comparación de expectativa vs realidad: “Cómo piensas que sales en una foto con flash” y “cómo sales realmente”.

De hecho, es el primer meme que cuenta con un registro visual; sin embargo, es probable que años anteriores hayan existido otros casos, pero al no haber una prueba física no es posible corroboralo.

Sin embargo, ya con la aparición de internet, se tiene el primer registro de un meme cibernético entre el año 1997 a 1998. En dicho material se observa a varios hamsters bailando de forma repetitiva con una canción graciosa. Este corto video fue bastante difundido a través de los correos de aquella época. Hoy en día sería un meme del tipo gif.

Memardos patagónicos

En septiembre del 2017, @elzorroverde apareció en Facebook, con la idea de compartir memes pero también de crear algunos videos relacionados a la ciudad que lo vio nacer: Bariloche.

“Comencé a hacerlos porqeé en mi muro de Facebook, en las páginas que seguía o que compartían mis amigos, la gran mayoría de los memes publicados estaban relacionados con el país en general o en su defecto con Buenos Aires, pero nunca con nuestra ciudad. Por lo que empecé a abordar la temática local (anécdotas, historias, problemáticas)”, cuenta. El usuario, además, utiliza su perfil para compartir videos con curiosidades de Bariloche.

“El zorro de color verde”, años después se posicionó en Instagram y desde 2021 aparece también en la plataforma TikTok. “Por el momento es un pasatiempo, pero si surge la posibilidad lo consideraría como una fuente de ingreso. Claro, todo depende”, dice, un poco en serio un poco en meme.

¿Por qué hacer memes de Bariloche? “La razón es simple” –introduce– “porque faltaban memes en la ciudad, y de la ciudad. Y como NYC (nacido y criado) que soy, decidí explotar esa "necesidad". Por eso mismo también hago las curiosidades, Bariloche tiene muchas historias, y no vi gran publicidad de las mismas. Las reacciones en los reels de Instagram son una prueba; algunos no tenían ni idea. La idea principal es mostrar la ciudad, ya sea lo bueno, lo malo, lo gracioso hasta lo raro”.

Para @elzorroverde “los memes están ahí para alegrarle el día a alguien, hay muchas malas noticias, la gente necesita una cuota de humor en su día. Varias (por no decir muchas) de las situaciones que pasan en esta ciudad son irrisorias. Al menos entre tanto quilombo y estrés" ·

Cómo nace un meme

@unpibe_barilochense explica que “para crear un meme necesitás imaginación. Muchas veces miro otro memes y se me viene la idea de crear algo relacionado con la ciudad, que es lo principal en la cuenta. Las imágenes se sacan de las redes, páginas e incluso de aplicaciones. Y a veces se trabajó la imagen o si sólo tengo el título, trato de buscar alguna imagen relacionada”.

Este usuario, que como su nick lo indica también es de Bariloche, surgió en plena cuarentena. Según comparte, “estaba sin trabajo, sin poder hacer nada y una noche estaba hablando con @elzorroverde, que a veces le compartía algunos memes para su página, y a él se le ocurrió que me cree este perfil”.

En la construcción de estos memes, la comunidad de “un pibe Barilochense” también tienen un valor significativo: “la página, para mí, es de todos. A veces comentan, comparten, reaccionan e incluso son ellos mismo los que envían memes para aportar a la página”, dice.

“Lo tomo como un pasatiempo y algo que me ayuda a salir de lo cotidiano. Para la gente que sigue la página también lo es”, considera.

Y amplía: “muchas veces la gente me habla, más que nada los más pibes, me comentan que les saqué una sonrisa en algún día que la pasaron mal, y eso a mí me llena el alma. Hay jóvenes que necesitan ser escuchados y a la larga termino siendo casi como un psicólogo con sólo escucharlos. Muchos me dijeron que los ayudé a pasar tiempos malos. Eso hace que me den más ganas de seguir con esto. Hubo varios comercios o empresarios que me ofrecieron plata para publicidad y la verdad que no me dio la cara para hacerlo un negocio, siento que ya no tendría gracia la página”.

“Hay todo tipos de memes, de los más boludos a los memes más feos. Todo depende del punto de vista de la persona. Hay gente que se ofende y otra que se divierte hasta con el humor negro”, comenta.

“Pero mientras haya gente que le saque una sonrisa, para mí está bien”, finaliza.