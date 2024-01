Disturbio, el divertido clown de la primera bajada de Las Grutas

Facundo Cariaga es un artista de espíritu inquieto, enérgico y que ya tiene una carrera que lo ha hecho conocido en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, donde vive gran parte del año. Sin embargo, su público de Las Grutas, lo espera como cada verano para disfrutar de su espectáculo.

Facu Disturbio, como le dicen los que lo conocen, ofrece su espectáculo de circo y clown tanto para eventos privados como públicos, además de tocar la guitarra eléctrica con su banda de covers Los Innombrables.

Nació en Buenos Aires en 1979. Cuando él tenía tres años, su familia se mudó a Bariloche donde pasó la mayor parte de su vida hasta los 22 años. “Durante mi estadía en Bariloche, estudié para ser profesor de guitarra. Más tarde, viví en Buenos Aires por un tiempo, asistiendo a clases de guitarra clásica en el Falla y participando en espectáculos de circo callejero con amigos en lugares como el Rosedal y Plaza Francia”, recuerda Facundo en diálogo con Mejor Informado desde Las Grutas, donde ya comenzó la temporada.

"Los niños que una vez fueron espectadores ahora son padres que llevan a sus propios hijos a ver mis espectáculos".

Una conexión familiar con el arte

Sobre su historia con el arte callejero Facundo cuenta: “Mis padres son artistas que se dedican a la cerámica, la pintura y la escultura, aunque ninguno de ellos toca instrumentos y mucho menos practica el circo ¡lamentablemente! Pero, al menos, heredé su amor por el arte”.

“Mi primer encuentro con el arte fue a través de la música. Siempre sentí una afinidad especial con la guitarra; fue un amor a primera vista. A medida que me sumergí en el mundo musical, comencé a conectar con personas involucradas en diversos campos artísticos como el teatro, el circo y la fotografía, entre otros. A pesar de mi timidez inicial, encontré en el circo una vía para superarla” reconoce.

Y fue a través del circo que Disturbio se acercó al mundo del clown “lo que me brindó la oportunidad de encontrar mi lugar en el escenario. Esta experiencia me permitió no solo vencer mi timidez, sino también disfrutar plenamente de la experiencia de estar frente a un público y compartir mi arte”, confiesa Facu quien, a lo largo de su carrera, tuvo la oportunidad de realizar temporadas en el sur de España durante dos años y también en Ecuador, Colombia y Venezuela.

Para el, cada persona que tiene el coraje de subirse a un escenario y enfrentarse a un público lo motiva profundamente. “Ser artista y expresarse en lugares como la calle, un bar o un teatro es un desafío, especialmente en esta era dominada por los celulares e Internet, donde la capacidad de sorprender parece desvanecerse” asegura, a la vez que se lamenta por esta realidad de nuestra sociedad.

Se reconoce fan de Charles Chaplin por su capacidad para comunicar sin pronunciar una sola palabra. “Es algo extraordinario y atemporal. Además, su destreza musical añade otra capa de mi admiración a su figura. En todas las disciplinas artísticas Chaplin demostró maestría, convirtiéndose en un ícono universal y contemporáneo que sigue inspirando a generaciones enteras”, explica sobre su fuente de inspiración.

Facu toca la guitarra eléctrica con su banda de covers Los Innombrables.

Risas por generaciones

Para Facundo, Las Grutas es un destino turístico emblemático en todo el valle y actuar cada verano allí le brinda la oportunidad de conectar con personas que le recuerdan tiempos pasados.

En este sentido, dice que “Es bastante común recibir mensajes o encontrarme con gente en la calle que me dice que me veían cuando eran niños. Una anécdota curiosa fue cuando un hombre vestido de motoquero, con barba y cabeza rapada, se acercó a mí en un bar y me dijo: 'Yo te iba a ver cuando era chico'. Fue una situación que me hizo reír mucho”, dice contento y emocionado al mismo tiempo.

“Ahora, estoy siendo testigo de una segunda generación: los niños que una vez fueron espectadores ahora son padres que llevan a sus propios hijos a ver mis espectáculos. Incluso algunos de ellos continúan siendo seguidores cuando me presento con mi guitarra. Es un verdadero honor y alegría ser parte de estas experiencias que trascienden generaciones”, afirma y agrega que la audiencia se renueva constantemente, aunque también está su público fiel que lo sigue año tras año.

Con respecto a esta temporada, donde la crisis económica provocó una baja significativa en las reservas, Facundo cree que es que un gran desafío. Pero, como el siempre es positivo confía en que “podremos trabajar y ofrecer nuestro espectáculo a pesar de las circunstancias”.

“Históricamente, los fines de semana han sido los momentos de mayor afluencia durante los últimos años, y creo que este verano no será la excepción. A pesar de las adversidades, estamos listos para ofrecer nuestro arte y entretenimiento a aquellos que decidan disfrutarlo en estos momentos difíciles” asegura el artista, que brinda su espectáculo callejero y además toca en distintos proyectos musicales en los bares de Las Grutas.

Hace 22 años que cada verano, este artista brinda su show en la primera bajada de Las Grutas.

C'est la vie

La vida de un artista independiente puede ser realmente desafiante. “La incertidumbre es una compañera constante: hoy puedes tener trabajo y mañana no saber qué depara el futuro. Pero, como en tantos aspectos de la vida, esta carrera tiene su equilibrio entre lo positivo y lo negativo. Por un lado, la independencia brinda libertad creativa y la oportunidad de explorar distintos caminos artísticos sin restricciones. Por otro lado, la inestabilidad económica y la imprevisibilidad pueden generar estrés y preocupación”, reflexiona.

“Sin embargo, a pesar de los altibajos, muchos artistas encuentran una gran satisfacción en la posibilidad de compartir su arte y conectarse con el público de maneras únicas. Es un viaje emocionante y desafiante, pero para muchos, el amor por su arte supera los obstáculos que puedan encontrar en el camino”, finaliza.

Facu Disturbio brinda su espectáculo en la primera bajada de Las Grutas todas las noches desde las 22 horas y a la 1 AM toca con su banda en el bar ubicado en las calles Bariloche y Conesa. Con su alegría y entusiasmo, logra una conexión especial con el público que con aplausos le devuelve esa energía en cada espectáculo.