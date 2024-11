La fotógrafa de Neuquén que captó a parejas en pleno “momento decisivo”

Dicen que la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa, el asco son emociones que se consideran universales. Y entre ellas, el amor ocupa un lugar especial. ¿Hay algo más universal que el amor? ¿Y que el amor romántico? Este último, aunque no es estrictamente considerado un sentimiento universal, es uno de los estados emocionales más poderosos y populares en Occidente.

De hecho, la mayoría (sin ánimo de generalizar) hemos experimentado el amor romántico de alguna forma, ¿no?: como un sentimiento profundo o como un anhelo ante su ausencia, o simplemente como algo que no deseamos ni buscamos para sentir completas nuestras vidas. Y, también sabemos que se puede experimentar de mil maneras y en el vínculo que cada quien tenga. Porque, como aseguran especialistas en Educación Sexual, el amor romántico es tan complejo y diverso que es solo una de las múltiples maneras de vivir las relaciones sexoafectivas.

Inspirada en esta omnipresencia y universalidad del amor, la fotógrafa neuquina Maju Franzán ha creado una serie titulada “Street Love” (amor callejero, en inglés), en la que compiló una selección de capturas de escenas de amor romántico en las calles de distintas ciudades del mundo por las que viajó.

"Esta imagen me remite a la fuerza del beso. La tomé en Madrid, España", explica Maju.

ELLA LA VE

Dos personas se besan en el medio de un puente, en el lugar justo donde alguien grafiteó un corazón (que no se ve desde ese plano). Maju la ve. Abrazos, besos apasionados, miradas, compañía, son "momentos decisivos" para la fotografía. Y, justamente, esa es una de las maravillas de la fotografía callejera, encontrar escenas que suceden de forma espontáneas, en el momento justo en que están aconteciendo y lograr inmortalizarlas antes de que se esfumen. Situaciones efímeras que solo el ojo fino de quien es un experto en mirar, y la cámara puede atesorar.

Maju dice que, repasando material de sus viajes, se dio cuenta de que había "hecho click" ante situaciones espontáneas que veía en plena vía publica, y que encontraba un hilo conductor en esas capturas, pero que nunca las había compilado bajo este enfoque: el amor en el espacio público. Eran retratos de parejas heterosexuales en momentos de intimidad, sin poses ni preparativos, escenas instantáneas y espontáneas que sucedieron ante su mirada y su cámara. Armó la serie y la llamó "Street Love", ni mas ni menos.

“La fotografía de la calle me conecta con el entorno en el que me encuentro 'aquí y ahora'. No sé nada de los protagonistas de esas escenas, sin embargo, poniendo mi foco en ellos me conecto con la historia que me imagino que existe atrás. Ese es mi disparador, que lleva a mi imaginación a volar sin límites”, comparte la realizadora neuquina sobre su proceso creativo en Street Love.

Y agrega: “El mayor desafío es volverme invisible para ellos porque interrumpir el momento sería el peor escenario para ellos y para mí, porque lo alteraría todo. La gente suele ponerse en pose ante la presencia de una cámara y es ahí donde lo natural se derrumba”, dice.

El marco perfecto. Cefalu, Sicilia (Italia).





MODO BRESSON

Apasionada por la fotografía callejera y “al natural”, Maju se inspira en el concepto del “momento decisivo” de Henri Cartier-Bresson, el legendario fotógrafo francés considerado el padre del fotoreportaje. Y, parafraseándolo un poco, Maju explica: “Bresson decía que el momento decisivo es cuando el ojo, la cabeza y el corazón se alinean mágicamente en un instante de luz, forma y orden. Eso me vuela la cabeza,” confiesa sobre esa fracción de segundos en que la una escena adquiere su máximo sentido expresivo.

“Los gestos de ternura y amor como los besos, abrazos, las caricias o manos entrelazadas, me recuerdan a la parte más genuina que tenemos como seres vivos, y me enloquece encontrarlas sin buscarlas”, explica sobre cómo se encuentra estas situaciones.

"Esta foto me resulta interesante compositivamente. Y registra el momento justo previo al beso", reflexiona la fotógrafa sobre esta imagen que tomó en Catania, Sicilia.

Street Love: mirá la galería completa

Street Love es una invitación a recorrer el mundo a través de la mirada de Maju, observando cómo el cariño trasciende culturas, idiomas y fronteras, por cualquiera que sea el vínculo. Y ¿quién sabe?, tal vez en este mismo momento, hay una fotógrafa como ella inmortalizándonos con su cámara, en pleno momento decisivo, sin que siquiera lo notemos.

Disfrutá de la selección de imágenes de la serie Street Love en la galería:

Barcelona, España.





Utrecht, Países Bajos.

Ámsterdam, Países Bajos.

Budapest, Hungría.

Neuquén, Argentina.

Barcelona, España.

Buenos Aires, Argentina.

Lugano, Suiza.

Nueva York, Estados Unidos.