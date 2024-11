¿Por qué es importante la ley de etiquetado frontal que se propone derogar?

La Ley Nacional N° 27.642 de Promoción de Alimentación Saludable, tiene por objeto ayudar a la población a adoptar una alimentación saludable a través de un Etiquetado Frontal de advertencias que informa de manera sencilla, clara y sobre todo no engañosa, lo que cada persona elige comprar y consumir.

En los últimos días se conoció que un grupo de diputados del PRO, impulsan un proyecto de ley para derogar la mencionada ley conocida como "Ley de etiquetado frontal de alimentos", que advierte sobre los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías en los productos alimenticios.

A través de un video publicado en redes sociales, los legisladores expresaron: “Vamos a derogar la Ley de Etiquetado Frontal. Es una mala ley, excesivamente paternalista, que no sirve, no te informa. Porque si todo tiene sello, es como si nada tuviera sello. Este es el Estado tratando al consumidor no solo como un niño, sino como un niño medio idiota”.

Según los resultados de la Cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ministerio de Salud y Desarrollo Social, 2019), en la Argentina, las Enfermedades No Transmisibles (ENT) son la primera causa de muerte. Uno de los principales causantes de estas enfermedades es el consumo en exceso de nutrientes críticos como azúcares, sodio, grasas totales y grasas saturadas. Los que vemos hoy en los sellos de advertencia.

El 26 de octubre de 2021, se aprobó la ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como la ley de Etiquetado Frontal, que establece que deben llevar octógonos negros aquellas bebidas y productos comestibles procesados y ultraprocesados con excesos de azúcares añadidas, sodio, calorías, grasas totales y/o grasas saturadas.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoce al etiquetado frontal de alimentos como una política clara para la prevención de las ENT ya que facilita al consumidor la posibilidad de elegir productos saludables.

La Ley de Etiquetado Frontal, también conocida como Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, ha tenido varios logros, entre ellos.

Información clara y veraz: La ley advierte a los consumidores sobre el exceso de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.

Prevención de la malnutrición: La ley ayuda a prevenir la malnutrición y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.

Reformulación de productos: Las empresas han reformulado algunos productos y disminuido la cantidad azúcares, grasas o sodio en sus productos.

Mejor decisión de compra: La ley ayuda a los consumidores a tomar una decisión de compra más informada y saludable.

Mejores estándares de salud pública: La ley presenta los mejores estándares de salud pública de la región.

Diseño gráfico efectivo: El diseño gráfico de los octógonos es el más efectivo porque es el que más comprende la población.

Disminución de la intención de compra: Disminuye la intención de compra de los productos no saludables.

Estudios publicados muestran que hay una fuerte aceptación de la ley y que se trata de una herramienta que la gente utiliza. El estudio cualitativo de FIC y Unicef “Valoración de los efectos de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable (2024)” muestra como resultado, que las y los encuestados expresaron que los sellos son útiles ya que brindan información, promueven la toma de decisiones conscientes y aportan información nueva sobre algunos productos que antes consideraban saludables y ahora descubrían su verdadera composición nutricional. Se evidencia una elevada aprobación del uso de sellos de advertencias (70,4% está muy de acuerdo y el 21,8% está de acuerdo).

Como conclusión decimos que la Ley de etiquetado frontal garantiza el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas, para promover la toma de decisiones asertivas y activas, y resguardar los derechos de las consumidoras y los consumidores.