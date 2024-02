El DJ Øostil regresa al Valle este 2 de marzo: "Será un evento sin precedentes"

El próximo 2 de marzo, el DJ y productor argentino (radicado desde hace varios años en el exterior) ØOSTIL, retorna a la Patagonia en una producción que promete ser la más importante del verano 2024 en lo que a música electrónica refiere: “Será un evento sin precedentes”, explicó el artista, integrante del sello Afterlife. Cabe destacar que ØOSTIL presentará un extended set de cuatro horas.

El evento se realizará en el Castello di Marietta, Fernández Oro a partir de las 22 hrs y hasta las 8 am. Completan el line up (grilla) Stjepanek, Rêverie y el roquense Alan Long. Las entradas están disponibles a través de la plataforma passline. La producción estará a cargo de Rave New World, una de las productoras más importantes de la región.

¿Quién es Øostil?

Su nombre es Antü Coimbra, nació en Argentina y lidera este proyecto melodic techno al mismo tiempo que ofrece una nueva plataforma para los talentos emergentes del techno latinoamericano.

Cuando pensamos en música techno, las regiones más prolíficas son Europa y América del Norte, con nombres como la belga Amelie Lens u Objekt (Tj Hertz); el canadiense Richie Hawtin y el estadounidense Carl Craig. Se trata de un género relativamente inusual en artistas latinoamericanos. Coimbra busca cambiar esto con su proyecto Øostil, incluso la prensa especializada lo señala como el máximo exponente del melodic techno en esta parte del continente.

Øostil

Øostil fue la iniciativa de Coimbra y del mexicano Hugo Ibarra, después de que se conocieran en México y decidieran trabajar juntos. Años después de ese emprendimiento inicial, Coimbra se encuentra al frente del proyecto después de que Ibarra se alejara por motivos profesionales.



Durante el tiempo que estuvieron trabajando juntos, los dos djs convirtieron a Øostil en un nombre con gran respeto internacional, al convertirse en el primer proyecto de techno latino en unirse al sello Afterlife, creado por el prestigioso dúo italiano Tales of Us.

Antes de continuar con una gira internacional que lo llevará a continentes como Asia, Europa y Norteamérica, el artista desembarcará en el Castello di Marietta de Fernández Oro, con un set extendido de cuatro horas, en lo que promete ser el evento más importante del verano 2024 en cuanto a música electrónica.