OnlyFans: la revolución de los ingresos también llegó a la Patagonia

En esta nueva economía, la moneda de cambio es la atención y el tiempo de los usuarios. Y lo que brilla es OnlyFans, la plataforma social exclusivamente para adultos basada en suscripción, que se ha convertido en una forma lucrativa para que algunas personas anónimas e influyentes, en particular los creadores de contenido para adultos, ganen dinero.

De acuerdo a la información del sitio, desde que se creó en 2016 OnlyFans tiene registrados más de 150 millones usuarios en todo el mundo, con más de 3 millones de personas generadoras de contenidos. En total las ganancias ya superan los 5.000 millones de dólares.

En nuestro país este fenómeno empezó a crecer desde el 2020, producto del aislamiento generado por la llegada del Covid–19, que devino en un crecimiento exponencial de la interconectividad y su correlato: un mayor uso de las redes y más tiempo de pantallas. Al contexto se le agregó que varias actrices y mediáticas argentinas comenzaron a mostrar que vendían su contendido, un factor clave para el crecimiento de la popularidad de esta plataforma a nivel nacional.

La gran pregunta es: ¿cuánto se puede ganar en OnlyFans?

OnlyFans es un servicio de suscripción de contenido con sede en Londres. Los creadores de contenido pueden obtener ingresos a partir de los usuarios suscritos a su perfil. Quienes frecuentan esta plataforma, la llaman "la página azul".

PERO... ¿CÓMO?

El sitio permite monetizar de distintas formas:

Suscripciones: esta es la forma más básica para que los creadores moneticen. Para desbloquear contenido, los usuarios deben pagar una tarifa mensual o anual. El creador se lleva a casa 80% de esos ingresos, mientras que la empresa obtiene el otro 20%. El costo puede ir desde los USD 4,99 hasta USD 49,99 mensuales.

Contenido de pago por visualización: se trata de venta de fotos, publicaciones y vídeos. En sus feeds, los creadores tienen la opción de colocar contenido detrás de un muro de pago, que los usuarios pueden comprar a un costo adicional.

Mensajes privados: permiten establecer conversaciones directas entre el influencer y sus seguidores. Es para muchos la forma más rentable. Puede ser vía chat, mensaje de voz o videollamada, cada una con su tarifa y contenido personalizado.

Para gran cantidad de compatriotas se transformó en un trabajo o actividad de tiempo completo, que exige estrategia, planificación y ejecución. Muchas veces se entrelaza con trabajos tan comunes como administrativos, comerciantes y sobre todo estudiantes que ven en este esquema una forma de “bancarse los gastos”. Aunque puede volverse mucho más que una entrada extra.

Tim Stokely el excéntrico empresario británico, fundador y CEO de OnlyFans se queda con el 20% de lo que facturan los usuarios.

LAS FAMOSAS TAMBIÉN

Según datos que circulan en redes (aunque no hay registros concretos y corroborados), una figura como la cantante jujeña Cazzu obtiene USD 40.000 mensuales promedio. Pero no es la única. Candelaria Tinelli, la hija del conductor y empresario televisivo, se sumó hace un tiempo y ofrece su contenido por USD 25 mensuales o USD 127 por 6 meses.

Cinthia Fernández, la actriz y panelista tomó la iniciativa a comienzos del año pasado. También tiene su perfil en Divasplay, el "Onlyfans uruguayo", que sumó a varias famosas como Florencia Peña, Charlotte Caniggia, Mónica Farro, Celeste Muriega, Anabel Cherubito, Silvina Escudero, Adabel Guerrero, entre otras.

Candelaria Tinelli, la hija del conductor y empresario televisivo, se sumó hace un tiempo y ofrece su contenido por USD 25 mensuales.

En Estados Unidos, claro, se manejan otras cifras. Por ejemplo, la antigua chica Disney, Bella Thorne, está en OnlyFans desde 2020 y consiguió nada más y nada menos que un millón de dólares en 24 horas y 2 millones en menos de una semana, consiguiendo actualmente unos 12 millones al mes. lac Chyna, modelo y empresaria llega a los 18 millones mensuales. Cardi B, cantante, rapera, compositora y actriz, a 9 millones al mes y Tyga, rapero de USA unos 7,5 millones.

Pero no hay que ser una estrella para participar: cada vez más personas desconocidas aprovechan OnlyFans y generan ingresos en dólares. Aunque en la práctica, los que llegan a cruzar la línea de la autosustentabilidad son menos de los que se cree. En nuestro país, un generador de contenido para la plataforma puede llegar a obtener en promedio de 250 a 400 dólares al mes.

Dentro de la plataforma también se producen contenidos relacionados con la belleza, el arte, los videojuegos, temas de cocina, y hasta se dictan clases. Para promocionar estos servicios, los generadores de contenidos brindan gran importancia al uso de redes sociales como Instagram, TIkTok, Twitter y Telegram, donde buscan mantener interacción diaria con usuarios y potenciales clientes con el fin de publicitarse.

La actriz de Hollywood Bella Thorne es una de las celebrities que más factura en Onlyfans.

SEXY PATAGONIA

Milliesugarx es nacida en Rosario pero residente de El Bolsón (por adopción). Tiene 27 años y es una de las creadoras de contenido más importante y próspera de la Patagonia. Tiene 17.3 mil seguidores en Instragram y 12.4 en TikTok y llega a ganar unos USD 10 mil cada mes. Además, da cursos y mentorías sobre cómo sacarle todo el jugo posible a la plataforma. ”Jamás pensé que me iba a poder compra un terreno y una casa, tomarme tantos aviones, estar tan rejalada, poder jubilar a mi mamá”.

En una charla exclusiva con Mejor Informado, contó como es trabajar en esta plataforma. “Me dedico más que nada a trabajar con sumisos, que vienen por lo que sería dominación femenina, y por ahí tienen fetiches un poco más raros o vienen por otro trato. No les interesa verte en pelotas, les interesan otras cosas. El mío sería el nicho de las “Latinas” y me vienen a buscar por esas características mías. Ahí empecé a encontrar incluso lo que me gustaba, pero costó bastante”, cuenta.

Siempre se sintió cómoda contando de qué trabaja, aunque cuenta que ella en su contenido no necesita ser explícita, exponerse. “Siempre trabajé con redes sociales, tenía mi marca de ropa y accesorios canábicos y ya hacía fotografía para esas redes. Vendía accesorios eróticos, lencería, batas. Me encargaba de todo: fotografía, mensajes, proveedores, envíos, etc. Y me iba muy bien, pero sabemos lo que es emprender en Argentina, trabajas muchísimas horas, dedicación full time sin descanso. Desde las 7 hasta la noche, publicitar, subir historias, ventas, marketing. Ahora el producto soy yo”.

Milliesugarx, la creadora de contenidos que vive en el Bolsón es la que más factura en esta plataforma de la Patagonia.

Y sobre lo redituable de la plataforma de contenido erótico, agrega: “Cuando me animé a OnlyFans hice el primer mes 3500 dólares y dije, me quedo acá. Colgué la marca porque esto lo disfrutaba mucho más y porque vi la ganancia exponencial que me generaba. Nunca pensé que algo que puedo manejar tan cómodamente de mi casa me iba a generar tanta ganancia”.

“Hace 3 años que trabajo exclusivamente de esto y es algo muy escalable, no tiene techo, no tiene límite. Trabajé mucho para llegar a tener unas 5.000 imágenes de archivo entonces hoy ya hago las producciones de fotos y videos con ropa distinta. Lo que lleva tiempo es publicitarte, migrar suscriptores, charlar buscando migrar plata. Un día entras y haces 20 dólares y otro entrás y llegás a 400 dólares con una videollamada. Me pasó con uno de Kentucky (EE.UU) que tenía fetiche con la dominación financiera que es básicamente que le gusta que le diga que no sirve para nada salvo para darme plata. Le terminé drenando 4.000 dólares en dos horas”.

Además, sus ingresos también crecen con sus cursos destinados a las chicas que quieren permanecer anónimas en la plataforma. “Se trata de videos que subo sobre cómo organizar y optimizar el trabajo, cómo programar mensajes y así generar ventas, cuento la importancia de hacer vivos, explico cómo retirar los dólares que te ingresan y transformarlos en pesos argentinos, o dejarlos en dólares y retirarlo en una ´cueva´, o cómo hablar con diferentes tipos de clientes.

Generando contenido para esta plataforma, Milliesugarx cuenta que pudo comprar un terreno, construyó su casa, viaja al exterior continuamente y jubiló a su mamá.

Así como Milliesugarx, hay más personas que desde Patagonia generan este tipo de contenido en busca de conseguir un ingreso económico extra. Claudio, es dueño de un kiosco en la ciudad de Neuquén y prefiere no revelar su identidad. En diálogo con Mejor Informado, cuenta que desde 2021 usa la "página azul" y sube contenido explícito destinado a hombres. Siempre se movió en el ambiente gay de la ciudad y decidió “abrir su mundo a otros universos”, como lo describe él. Desde su perfil, lo contactan rusos, italianos, españoles y franceses. Su modalidad es la videollamada, privada, el uno a uno, a pedido. Lo que más le piden son disfraces, cuenta, y le dedica a la plataforma unas 4 horas diarias, de lunes a lunes. Si bien dice que los volúmenes de venta varían, tiene varios suscriptores fijos en su perfil que le otorgan unos 500 dólares mensuales.

Magalí tiene 22, vive en Cipolletti y tiene muchos miles seguidores en Instagram. Su contenido en esa red siempre fueron fotos y videos sensuales, “soft” dice ella. Bikinis, trajes de baño, ropa para salir, lencería, “pero no se me ve nada de nada”. Decidió que toda la producción que hacía para Instagram podía subirla también a una plataforma que le retribuyera algo de plata. Usa OnlyFans desde los 20 años y los 350 dólares mensuales que gana ahí le sirven para salir y no depender tanto de la plata de sus papás con quienes vive y apoyan su trabajo. Además, modela para algunas marcas, trabaja con las redes sociales y estudia para maquilladora.

Pareciera que OnlyFans ha democratizado, en cierta medida, la posibilidad de obtener beneficios económicos a través de la creación de contenido en redes.

LA VIDA MISMA

Aunque las cifras de ganancias varían ampliamente, lo cierto es que OnlyFans ha democratizado, en cierta medida, la posibilidad de obtener beneficios económicos a través de la creación de contenido en redes. Y, como en cualquier otra actividad económica, detrás de estas cifras de ingresos también hay historias de personas que han encontrado en estas plataformas una oportunidad para llevar adelante sus proyectos, complementar sus ingresos, financiar sus estudios o incluso lograr una independencia económica que antes les resultaba inalcanzable.

Con un crecimiento constante y una diversificación de contenidos, para muchos, OnlyFans se ha convertido en sinónimo de oportunidad y también de estilo de vida para a una amplia gama de personas.