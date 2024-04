El zoológico de Tinder: ¿app de citas o encuentro sexual?

Son muchas las notas periodísticas que se escribieron sobre Tinder en el mundo, la app de citas que tiene millones de usuarios a nivel global que, en tiempos de tecnología, promete que podés encontrar pareja con un solo “match”.

Por eso, Mejor Informado realizó una investigación con mujeres heterosexuales argentinas solteras de entre 35 a 45 años que están en búsqueda del amor, para que nos cuenten sus experiencias con la aplicación. Desde un comienzo mencionaron que se les dificulta conocer gente nueva, porque su círculo íntimo ya está en una relación y por ese motivo decidieron bajarse la app. De los testimonios surgió la pregunta sobre Tinder: ¿App de citas o solo encuentro sexual?

La gran mayoría de ellas coincidió en que Tinder es un “zoológico” en el que te podés encontrar con toda clase de hombres, pero a la vez explicaron, de acuerdo a sus experiencias, que muchos de ellos “solo buscan una noche de sexo”, que no implique ningún tipo de relación “seria” a futuro.

Tinder y la jirafa

A la hora de hacer el famoso match, “ahora los hombres esperan que vos les escribas, que tomes la iniciativa y, si son ellos los que inician la conversación, lo primero que preguntan es dónde vivís, porque si tienen que agarrar el auto y moverse alrededor de 20 km, directamente no te hablan más”, relató una chica sobre la efímera conversación que mantuvo con la jirafa y con otros animales del zoológico.

La historia del mono capuchino en Tinder

En otra de las experiencias, una mujer de 40 años que lleva poco más de un año soltera y que decidió bajarse la app porque “se le hace difícil tener citas”, contó que hizo match con el mono capuchino porque “vivían cerca, le gustaba y ya lo conocía de antes”.

“Tomé coraje y decidí hablarle yo, pensé: ‘no pierdo nada’”, explicó y agregó que el mono capuchino le respondió enseguida y luego de un breve intercambio se pasaron los números de WhatsApp.

“La conversación continuó hasta que llegó el punto del encuentro, y él insistió en que vaya a su casa. Dudé, pero acepté”. Y continuó: “Llegué, me trató bien, pero luego de una noche pasional, apareció una semana después con el mismo objetivo: el sexual. Le expliqué que no quería eso, solo me agradeció y desapareció”. Tras el desencuentro, expresó: “Eso me hizo sentir mal porque creí que habíamos conectado, pero él tenía un objetivo claro que yo no supe ver, y por eso no hablamos más”.

La desilusión en Tinder con la garza

En otro de los testimonios, una chica de 35 años relató su experiencia con la garza: “Me empezó a hablar, nos pasamos los teléfonos y conversamos durante varias semanas”. Desde el comienzo le aclaró que “no iba a la casa de alguien que no conocía” y que primero podíamos tener la cita en un bar o lugar “neutral”, aunque la garza “siempre se negó con excusas que en un momento creí”. Finalmente, “terminó él viniendo a mí casa, charlamos por un largo tiempo, tuvimos sexo y nunca más me volvió a hablar, y yo tampoco quise hacerlo porque entendí, con su actitud, que no estaba interesado en tener algo serio conmigo”.

El rey de la selva en Tinder

En el capítulo del león, una mujer de 38 años que lleva algunos años soltera después de una separación dolorosa, dijo que para ella Tinder “simplemente es una vidriera de revista, donde hay un amplio catálogo de hombres”. Sobre una de sus experiencias contó: “Estaba aburrida pasando el dedito por la app e hice match con un hombre apuesto. Decidí hablarle y me contestaba muy esporádicamente, por eso tomé las riendas de la conversación y le puse: es tarde, debés tener ganas de descansar, si estás interesado escribime y hablamos. Se contactó al otro día con un único y claro objetivo, que vaya a la casa para tener relaciones sexuales”.

El oso cariñoso y la perdiz en Tinder

Pero tal vez no todos los encuentros en Tinder tienen fines únicamente sexuales, porque el testimonio de una mujer de 43 años resultó en el vivieron felices y comieron perdices. “Estaba cansada de las citas y de que los hombres solo quisieran sexo”, pero una noche, sin pensarlo apareció el oso cariñoso: “Todo fluyó de inmediato y luego de largas conversaciones y de algunos encuentros, formalizamos”, aseguró. “Llevamos dos años en pareja y tal vez si no hubiese sido por la app nunca nos hubiéramos conocido”, afirmó.

Estos son solo algunos de los testimonios que obtuvo Mejor Informado, pero hay muchos más que se contarán en futuras notas con la opinión o perspectiva de los hombres incluida. ¿Cuál será la experiencia y versión masculina?

Y vos del otro lado que estás leyendo y que usás o usaste la aplicación con más usuarios en el mundo: ¿Qué opinas?, ¿Tinder es un zoológico?, ¿es una app de citas o solo de encuentro sexual? Te leemos.