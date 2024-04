Insólito: se negó a pagarle las trenzas a la estilista y la dejó pelada

Una joven estilista de Ezeiza, identificada como May, compartió en redes sociales el desenlace inusual que vivió en su peluquería. Según su relato en TikTok, una cliente se acercó para hacerse trenzas "fulani braids" pero al momento de pagar, alegó problemas con su billetera virtual e intentó marcharse sin abonar el servicio. Ante esta situación, May tomó una decisión radical: le cortó las trenzas y la dejó pelada.

El episodio ocurrió el pasado viernes y se viralizó rápidamente en las redes sociales. Según May, otra cliente que asistía al mismo lugar la había alertado sobre la modus operandi de la joven, quien solía realizar tratamientos estéticos y luego irse sin pagar. Ante esto, May decidió no dejarla salir del local hasta resolver la situación.

A pesar de los intentos de la cliente por buscar alternativas de pago, incluyendo la promesa de traer efectivo desde su domicilio, May se mantuvo firme en su postura. Finalmente, la policía intervino y se llegó a un acuerdo: la joven cliente se comprometió a retirar las trenzas y May accedió a dejarla ir sin presentar cargos.

La estilista explicó que tomó la decisión de cortar las trenzas de raíz para evitar que la cliente jugara con su trabajo y el de otras colegas. El incidente se desarrolló con la presencia de un oficial de policía, ya que el local se encuentra cerca de un colegio y suelen patrullar la zona.

May expresó su desilusión por la situación y advirtió a otros profesionales sobre la importancia de asegurarse el pago o recibir una seña antes de realizar un trabajo.