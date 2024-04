La fragilidad del sistema: nadie escucha al suicida

Detrás de la acción de quitarse la vida, existe un drama personal: depresión, soledad, miseria, incontinencia. Señales que generalmente el resto no ve, o no sabe como tratar, a pesar que según la Organización Mundial de la Salud, cada año pierden la vida más personas por suicidio que por accidentes de tráfico, guerras y homicidios, y actualmente el suicidio es uno de los principales problemas de salud pública en el mundo. Las muertes violentas impactan. Si son súbitas, accidentales o por propia decisión, golpean más.

Los medios periodísticos no dan “prensa” a los suicidios, teniendo como regla que difundirlos suele generar una reacción en cadena de aquellos que se encuentran vulnerables. Pero no tener prensa, no significa que no suceden. Por eso se debe visibilizar la problemática, y sobre todo insistir en la prevención.

Para gente muy joven, o de mayor edad, el suicidio parece ser una salida. Una triste e irreversible solución a los dolores de la vida cotidiana. Dolores que la sociedad genera, y luego no sabe como resolver. Y lo que es muy grave, y se repite en casi todos los ámbitos que requieren de asistencia: el Estado está ausente.

Recientemente, Daniel Schiro, psicólogo especialista en suicidios, nos confirmó que en Neuquén no existe línea de ayuda al suicida. Lo más elemental que debiera tener a la mano alguien que requiere de una asistencia urgente, en el momento más crítico.

Sumada a esta grave carencia, la ley de salud mental es nefasta, con demasiadas zonas grises, y sin embargo está comprobado que entre los principales factores de riesgo, el más contundente es la presencia de trastornos mentales, que se evidencia en un 90 por ciento de las personas que consuman el suicidio.

Sólo quedan como alternativas las guardias de los hospitales y algún centro privado, donde además es muy complicado recibir atención. Pero es obvio, que quien tiene en mente quitarse la vida, pocas veces recurre voluntariamente a pedir ayuda. Simplemente porque no está en condiciones de hacerlo, excepto que un cercano detecte la situación y acompañe.

Schiro expresó además que hace más de un año se presentó un protocolo de actuación, porque no sólo existen los suicidios consumados, sino una gran cantidad de intentos. Ese trabajo duerme en algún cajón, y se espera ahora con renovada fe, que las nuevas autoridades provinciales lo pongan en vigencia. Mientras tanto, el mayor esfuerzo está puesto en la realización de talleres de concientización, que se dictan en distintos puntos del territorio.

El especialista indicó que problemas socio-económico-ambientales, de pareja, adicciones, adolescentes que creen que no tienen futuro, muchas veces nimiedades, pueden ser algunas de las causas. Todas situaciones que pueden evitarse sólo siendo más empáticos y prestándole atención al otro.

Al menos tres casos de suicidio se conocieron en los últimos diez días en la región. Las causas no se hicieron públicas aunque en algunos casos dejaron cartas para sus familias, pero oficialmente sólo se obtiene la información confirmando que no se trató de un homicidio.

En todos los casos, hay un trasfondo que nadie atiende. Una persona que llega al suicidio, es porque su drama fue invisible a los ojos de todos quienes lo rodeaban. No sólo porque no supo o no pudo pedir ayuda, pero hay conductas que deben advertirnos que esa persona está atravesando una situación crítica: por ejemplo escucharlos hablar acerca del suicidio, con dichos como “me voy a suicidar”, “desearía estar muerto” o “desearía no haber nacido” .

Otros motivos de alerta son saber que la persona cuenta con los medios para quitarse la vida, por ejemplo, comprar un arma o almacenar pastillas . Aislarse de la sociedad y querer estar solo ; tener cambios de humor, como euforia un día y desazón profunda el siguiente ; preocuparse por la muerte, por morir o por la violencia ; sentirse atrapado o sin esperanzas a causa de alguna situación ; aumentar el consumo de drogas o bebidas alcohólicas ; cambiar la rutina normal, incluidos los patrones de alimentación y sueño ; hacer actividades arriesgadas o autodestructivas, como consumir drogas o manejar de manera negligente ; regalar las pertenencias o poner los asuntos personales en orden cuando no hay otra explicación lógica para hacerlo ; despedirse de las personas como si no se las fuera a ver de nuevo ; manifestar cambios de personalidad o sentirse extremadamente ansioso o agitado, en especial cuando se tienen algunos de los signos de advertencia que se mencionaron con anterioridad.

Ante cualquier signo detectable similar a los descriptos, se debe intervenir para evitar una decisión drástica irreversible, al menos vincular a la persona en crisis con los dispositivos de ayuda. Al no existir en Neuquén, se puede utilizar la línea nacional de prevención del suicidio 011 5275-1135.

Al menos alguien escuchará.