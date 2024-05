La periodista que escribe la historia del norte neuquino

“Quiero votarte pero en el puesto no tenía buena señal, bajé al pueblo y ya te voté”, fue uno de los mensajes que recibió Celina Barchiesi, periodista de Prima Multimedios, los días previos a la entrega de los premios Lowe Awards 2024 para las mujeres. “La sensación que me produjo leer esas palabras no las voy a olvidar jamás”, cuenta Celina a Mejor Informado desde Chos Malal donde reside. Ese mensaje, como tantos otros que recibió a través de sus redes sociales, era la señal de que algo bueno iba a sucederle el sábado 4 de mayo en la ciudad de Neuquén, durante la entrega de los premios.

Ese sábado, en el Casino Magic, Celina desbordó de alegría cuando recibió la distinción como mejor conductora de radio y televisión compartiendo terna junto con otras destacadas periodistas mujeres. Recuerda que cuando le llegó la invitación para ser parte de los Love Awards su reacción fue “por fin vamos a poder ser parte de un evento que reconoce el trabajo que venimos haciendo".

“Compartir historias para visibilizar como así también para valorar y respetar. Nuestra historia, tradiciones, cultura, identidad... tiene voces y rostros", afirma Celina Barchiesi.

Más significativo fue cuando se enteró que las personas convocadas respondían al pedido de la gente. Al enterarse que estaba nominada lloró de alegría, no podía creerlo porque en su ciudad no hay canales de aire, productoras de televisión, solo radios locales. “Mis corresponsalías en Prima Multimedios, como también en Canal 7 y RTN, permitieron que llegue a más hogares, familias y de a poco difundir este norte neuquino a través de mi persona y mi voz”, afirma.

Fueron miles las personas que pusieron su voto, a través de un link generado por la organización del evento, para que Celina obtuviera este importante premio en su trayectoria en los medios de comunicación. “Sentí el verdadero cariño y respeto hacia mi trabajo”, precisa esta mujer nacida en San Rafael, Mendoza, aunque desde chica comenzó a acompañar a su padre en sus travesías por las localidades del norte neuquino. Su curiosidad y amor por la cultura y las tradiciones de la zona tomaron forma para que años después decida instalarse en Chos Malal.

Celina llegó esa noche de sábado con la alegría de participar, de encontrarse con otras mujeres que siguen sus sueños, fortalecidas por el acompañamiento de sus familiares. “Encontré el reconocimiento y empoderamiento a flor de piel. El sentir que somos muchas con convicción en nuestro andar. Y con más ganas aún de seguir creciendo pensándonos en un colectivo social de mujeres que nos respetamos y valoramos”, expresa.

Celina Barchiesi obtuvo el Premio Lowe Awards como mejor conductora de televisión y radio.

Las coberturas que realiza Celina para Prima Multimedios tienen por objetivo “compartir historias para visibilizar, compartir y conocer como así también para valorar y respetar. Insisto, nuestra historia, tradiciones, cultura, identidad... tiene voces y rostros. Y eso hago que sean sus verdaderos protagonistas quienes lo cuenten”. Celina despliega su talento para rescatar historias, desde cómo es un día buscando truchas en Piedra del Águila hasta la vida de los crianceros en medios del temporal de nieve y frío.

Cuando llegó el momento de recibir la distinción, Celina se sorprendió porque “más personas de las que jamás pude imaginar conocían lo que hago y me habían votado”.

Esta mujer que recorre diariamente cada rincón del norte neuquino, enfrentando altas y bajas temperaturas, temporales de lluvia y nieve, para rescatar cientos de historias siente un profundo amor por esta zona de la provincia y aprende de cada una de ellas. Se siente una privilegiada porque no solo puede disfrutar de estas “contadas”, de múltiples vivencias y experiencias que a través de Prima Multimedios y sus redes las da a conocer. "Me propuse poner en valor y llegar a cada rinconcito con mi cámara, teléfono, micrófono, porque estas personas lo merecen y me llenan de orgullo”, afirma.

Para ella, el norte neuquino "es un sendero que invita a volver una y otra vez, no solo por sus paisajes y su historia, sino por las historias vivas, los saberes compartidos y el cálido abrazo de su gente". Agradece a quienes diariamente le abren las puertas de sus casas, sus vidas y sus historias. "Hoy cada una y cada uno son parte de la mía. Una historia que se escribe cada día", afirma.