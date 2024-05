Auroras australes en Patagonia: ¿qué fue realmente lo que sucedió?

Días atrás, una fuerte tormenta solar afectó a nuestro planeta. Desde Tierra del Fuego y la Antártida, hasta en algunas otras regiones de la Patagonia, se registraron imágenes de un cielo atípico, nunca antes visto en estas latitudes. Es que la aurora austral registrada en el sur argentino, producto de la tormenta solar, tiñó el cielo patagónico con tonos rojizos, rosas y fucsias. Un show único e impactante. Pero, ¿qué fue realmente lo que sucedió? ¿Se volverá a repetir? ¿Qué más podemos ver en el cielo de la Patagonia?

Diego Galperín es docente e investigador en El Bolsón, y director de proyectos de investigación en didáctica de la astronomía. Además coordina el programa "Miradas al cielo" del grupo astronómico Osiris. Y confiesa que haber podido observar este fenómeno fue “un sueño cumplido”.

Así se vio el fenómeno en el cielo

de Calafate.

Qué fue lo que vimos

“Todavía, al día de hoy, no está claro que el fenómeno que vimos sea aurora”, arranca la entrevista Galperín. “Las auroras son fenómenos cercanos a los polos y estamos viendo colores en el cielo de lugares muy alejados de los polos, con lo cual puede ser algún otro fenómeno relacionado con la actividad solar, pero no necesariamente auroras. O auroras combinadas con otros fenómenos, y eso se va a tener que explicar”, aclara.

Pero también, inmediatamente, se adelanta a decir: “acordamos que son auroras australes, todo el mundo las llama así, y estamos todos contentos de haberlas visto. Yo tenía que viajar a Islandia para ver auroras boreales, y ahora las veo acá. Los colores que se vieron fueron muy lindos y hay fotos al cielo desde Ushuaia que son impresionantes”.

Lo que ocurrió el viernes 10 de mayo fue algo inusitado e imposible de predecir. “La causa de esos fenómenos es la actividad solar. Durante la actividad solar hay variaciones del campo magnético y cuando aparecen manchas solares más grandes, es más posible que haya este tipo de tormentas que producen desprendimiento de partículas de masa del sol. Esas partículas viajan en el espacio y cuando se encuentran con la Tierra, ingresan por los polos debido al campo magnético terrestre, y eso es lo que observamos”, expone el investigador.

Desde Lago Puelo, integrantes del grupo astronómico Osiris pudieron captar la aurora austral. Foto: Gentilea Grupo Osiris.

Y agrega: “nadie se imaginaba que la actividad solar y las consecuencias de la actividad solar iba a ser tanta como para generar colores en el cielo, en lugares donde habitualmente nunca llegás a ver”.

En esta oportunidad, los cielos patagónicos se pintaron de distintos tonos de rojos, fucsias y magentas, debido a los gases con los que interactuaron las partículas en esta ubicación del planeta. También, Diego señala que las manchas de colores “no se percibían claramente a simple vista (al menos en la zona norte de la región) sino que eran más nítidas cuando se tomaba una fotografía de larga exposición”.

En la Patagonia, además de Ushuaia, se registró el fenómeno en lugares como Perito Moreno (Santa Cruz), Las Grutas, El Bolsón, Bariloche (Río Negro) y Lago Puelo (Chubut).

Así se observó el fenómeno en la Base Marambio, en la Antártida.

Aurora austral, 1989

Claramente fue una noche histórica, y para alguien que admira y estudia los cielos como Diego, ver una autora en nuestra región, fue un sueño hecho realidad. “Siempre uno está pensando ¿en qué momento me va a tocar o cuándo haré un viaje al hemisferio norte para ver auroras boreales? Ahora es un sueño cumplido”, confiesa.

También expresa que para la gente que le gustan los fenómenos astronómicos, no hay que dejar pasar estas oportunidades para observar el cielo, al igual que cuando suceden eclipses de luna, eclipses del sol, u otras observaciones del cielo. “Hay que vencer un poco la inercia y salir a observar”. En este sentido, la oportunidad de observar una aurora austral es un evento que no se presenta muchas veces. De hecho, el último registro en Patagonia es de hace 30 años.

La excepcional actividad solar de marzo de 1989 tuvo, entre sus muchos efectos, el haber producido auroras en zonas de la Patagonia. Lejos del furor de compartir por redes sociales instantáneamente y sin contar con cámaras digitales que registren rápidamente el momento, al menos en esta región, los recuerdos de las personas que observaron aquella aurora “indican una banda rojiza, difusa, estática, que cubría buena parte del horizonte sursureste”.

Pero, ¿por qué fue (es) excepcional haber visto una aurora desde la Patagonia? La respuesta de los científicos es “porque las auroras no son un fenómeno vinculado a la latitud geográfica, sino a la latitud magnética”. Según un reporte de la Universidad Nacional de Córdoba, “las auroras no están vinculadas con los polos geográficos, sino con los polos magnéticos. […] Ambos pares de polos se encuentran, en el lado sur, hacia la zona central de Australia; y en el caso del norte, desplazado hacia la Isla de Wrangel. Consecuentemente, al estar los óvalos aurorales centrados en los polos magnéticos, y no en los polos geográficos, se puede comprender la razón de que la posibilidad de visualizar auroras desde la Patagonia sea casi nula, a excepción de circunstancias como la intensa actividad solar ocurrida en marzo de 1989”, y ahora en mayo de 2024.

Cielo de Ushuaia. Foto: Luciana Heredia / Secretaría de Turismo de Ushuaia.

La tormenta solar que golpea la Tierra

Según alertó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) nuestro planeta se encuentra en medio de una fuerte tormenta geomagnética - también llamada tormenta solar- que ocurre cuando el campo magnético de la Tierra es interrumpido por una onda de choque de un viento solar, que es una explosión de la superficie del Sol.

“Las tormentas solares son lo que se llama una inyección de masa solar que, en términos comunes, es que el sol está formado por partículas cargadas y en algún momento la deformación del capo magnético genera que se muevan hacia afuera y se desprendan. Y esa masa que se desprende del sol viaja por el espacio y en algún momento aparece en la Tierra y el campo magnético terrestre la desvía, haciéndola ingresar más que nada por los polos”, nos enseña Diego.

Y añade: “Nosotros, en nuestra vida cotidiana, estamos en contacto con muchos dispositivos que funcionan por campos electromagnéticos. Entonces podés tener interferencias en señales de radio, por ejemplo, o directamente descargas eléctricas y eso hace que algunos dispositivos, si se detecta alguno de estos fenómenos, se terminen apagando por precaución”.

Una tormenta solar, también conocida como tormenta geomagnética, es un fenómeno que ocurre cuando el Sol emite una gran cantidad de partículas con radiación electromagnética que interactúa con el campo magnético terrestre y la atmósfera superior de la Tierra.

Qué ver en el cielo en 2024

"Miradas al cielo" es un programa de la Fundación Osiris de Astronomía que se desarrolla en forma conjunta con la Universidad Nacional de Río Negro y el Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón, llevando a cabo actividades de enseñanza y comunicación pública de la astronomía en las localidades de El Bolsón y Bariloche.

Como impronta característica del proyecto, se sostiene el funcionamiento continuo de un equipo de trabajo integrado por docentes y estudiantes de nivel medio: el Grupo Astronómico Osiris. El mismo se reúne en horario extraescolar a aprender sobre astronomía y, al mismo tiempo, a organizar actividades dirigidas a estudiantes de las escuelas y a la comunidad en general.

Como parte relevante del proyecto, se crearon los Encuentros de Jóvenes Astrónomos (E.J.A), que son "minicongresos" de astronomía y se han organizado jornadas públicas de gran repercusión relacionadas con los eclipses.

“El 2 de octubre hay un eclipse anular de sol. Anular quiere decir que si uno está ubicado donde tiene que ubicarse, en este caso en una franja que pasa por la provincia de Santa Cruz, uno ve que toda la luna entra adentro del sol, pero no lo cubre completamente y queda un anillo brillante del sol alrededor de la luna. Esto va a ocurrir por la tarde, a las 19 horas aproximadamente, y se va a ver en todo el país como eclipse parcial, pero cuanto más cerca de Santa Cruz se esté, más tapado se va a ver el sol”, adelanta Diego, coordinador de “Miradas Al Cielo”.

“Ese es el evento del año y estamos ahora mismo lanzando una propuesta didáctica para escuelas, justamente para trabajar el eclipse, aprender sobre astronomía que podamos observarlo en las escuelas el 2 de octubre por la tarde”, anuncia. Y agrega: “Nosotros estaremos viajando a Santa Cruz con el grupo Osiris y estamos organizando una observación pública en el Parque Patagonia, cercano a la localidad de Perito Moreno, al norte de la Provincia”.